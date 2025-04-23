В тюменских фруктовых палатках начали продавать первые арбузы. По словам продавцов, их привозят из Ирана. Цена за килограмм доходит до 220 рублей. Редакция URA.RU сняла пробу и узнала, какова на вкус заморская сладость.
В Тюмени арбузы продают в местных продуктово-овощных палатках, которые располагаются в основном в спальных районах города. Сами предприниматели сообщают, что фрукт сейчас завозят из Ирана. Килограмм стоит в районе 220 рублей, по итогу арбуз может обойтись больше 1 000 рублей. В сезон в Тюмени стоимость килограмма начинается от 50 рублей.
Чаще всего арбузы продают не целиком, а половинками. В редакцию URA.RU мы и взяли на пробу часть фрукта.
Первым, что мы оценили, это вид арбуза. Мякоть была ярко-красной с небольшими вкраплениями косточек. После снятия пленки сотрудники редакции почувствовали приятный свежий аромат настоящего летнего фрукта.
Нарезался арбуз легко. Корочка была тоненькой, но мягкой. Нам показалось, что арбуз уже прилично полежал на прилавке, прежде чем попал под нож редакции.
На вкус фрукт был нетипично приятным для столь раннего сезона. Ощущалась свежесть, сама мякоть приятно таяла во рту, а при откусывании из арбуза вытекал сок. Никакого потустороннего привкуса мы не отметили. Косточек было совсем немного, и они в основном располагались в центре.
В целом, почувствовать вкус лета посреди апреля удалось. Иранский арбуз был съеден за рекордные 10 минут. Почти всем участникам фокус-группы понравился заморский деликатес, однако, как отмечают другие сотрудники редакции, он был бы вкуснее, если не был полежавшим.
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