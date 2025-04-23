Тюменцам рассказали, когда начнутся прогулки на теплоходах по Туре

При благоприятной погода прокатиться можно будет уже с 26 апреля
В Тюмени речные прогулки по Туре при благоприятной погоде начнутся уже с 26 апреля. Об этом URA.RU рассказали в местной судоходной компании.
«Если погода позволит, то начнем прогулки уже с этих выходных. Пока точных прогнозов еще нет», — сообщили в «Тюменской судоходной компании».
Там также отметили, что цена на первые прогулки будет прежней. Однако к началу летнего сезона она, скорее всего, увеличится.
Туристические прогулки на теплоходе по Туре проводятся в Тюмени ежегодно. Навигация обычно длится до конца сентября.
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