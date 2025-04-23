Тюменцам рассказали, когда начнутся прогулки на теплоходах по Туре

Прогулки на теплоходе по Туре могут начаться уже с 26 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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При благоприятной погода прокатиться можно будет уже с 26 апреля
При благоприятной погода прокатиться можно будет уже с 26 апреля Фото:

В Тюмени речные прогулки по Туре при благоприятной погоде начнутся уже с 26 апреля. Об этом URA.RU рассказали в местной судоходной компании.

«Если погода позволит, то начнем прогулки уже с этих выходных. Пока точных прогнозов еще нет», — сообщили в «Тюменской судоходной компании».

Там также отметили, что цена на первые прогулки будет прежней. Однако к началу летнего сезона она, скорее всего, увеличится.

Туристические прогулки на теплоходе по Туре проводятся в Тюмени ежегодно. Навигация обычно длится до конца сентября. 

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В Тюмени речные прогулки по Туре при благоприятной погоде начнутся уже с 26 апреля. Об этом URA.RU рассказали в местной судоходной компании. «Если погода позволит, то начнем прогулки уже с этих выходных. Пока точных прогнозов еще нет», — сообщили в «Тюменской судоходной компании». Там также отметили, что цена на первые прогулки будет прежней. Однако к началу летнего сезона она, скорее всего, увеличится. Туристические прогулки на теплоходе по Туре проводятся в Тюмени ежегодно. Навигация обычно длится до конца сентября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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