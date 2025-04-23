Тюменцы раскупают самые дорогие билеты на концерт Макана

Фанаты скупили почти все самые дорогие билеты на концерт исполнителя Macan (16+), который в мае планирует дать концерт в Тюмени. Такие данные указаны на сайтах агрегаторов. На момент публикации заметки в продаже осталось 38 проходок самой высокой ценовой категории.
«Концерт Macan (16+) в Тюмени. Стоимость: 5 500 рублей. Осталось 38 билетов», — указано на сайте одного из агрегаторов по продаже билетов.
Из общего количества билетов на сидячие места, 1 385 шт., в продаже осталось 175. Таким образом, тюменцы скупили 87,3% проходок на выступление артиста.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени начали скупать билеты на выступление SHAMAN (6+) почти за год до начала его концерта. Он планирует приехать в город со своей шоу-программой весной 2026 года.
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