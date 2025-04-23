Тюменцы раскупают самые дорогие билеты на концерт Макана

Жители Тюмени скупили 87% билетов на концерт Макана
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские фанаты артиста скупили почти все билеты на сидячие места
Тюменские фанаты артиста скупили почти все билеты на сидячие места Фото:

Фанаты скупили почти все самые дорогие билеты на концерт исполнителя Macan (16+), который в мае планирует дать концерт в Тюмени. Такие данные указаны на сайтах агрегаторов. На момент публикации заметки в продаже осталось 38 проходок самой высокой ценовой категории.

«Концерт Macan (16+) в Тюмени. Стоимость: 5 500 рублей. Осталось 38 билетов», — указано на сайте одного из агрегаторов по продаже билетов.

Из общего количества билетов на сидячие места, 1 385 шт., в продаже осталось 175. Таким образом, тюменцы скупили 87,3% проходок на выступление артиста.  

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени начали скупать билеты на выступление SHAMAN (6+) почти за год до начала его концерта. Он планирует приехать в город со своей шоу-программой весной 2026 года.

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Фанаты скупили почти все самые дорогие билеты на концерт исполнителя Macan (16+), который в мае планирует дать концерт в Тюмени. Такие данные указаны на сайтах агрегаторов. На момент публикации заметки в продаже осталось 38 проходок самой высокой ценовой категории. «Концерт Macan (16+) в Тюмени. Стоимость: 5 500 рублей. Осталось 38 билетов», — указано на сайте одного из агрегаторов по продаже билетов. Из общего количества билетов на сидячие места, 1 385 шт., в продаже осталось 175. Таким образом, тюменцы скупили 87,3% проходок на выступление артиста.   Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени начали скупать билеты на выступление SHAMAN (6+) почти за год до начала его концерта. Он планирует приехать в город со своей шоу-программой весной 2026 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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