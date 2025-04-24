В Кремле ответили на угрозы Вэнса по выходу США из переговоров

Россия нацелена на работу по достижению мира на Украине, поэтому пока рано говорить о том, что будет, надо исходить из реального положения дел. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу вице-президента США Джей Ди Вэнса о выходе из переговоров в случае, если не будут достигнуты договоренности.
«Наверное, неправильно говорить, если что будет. Давайте исходить из того, что Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на работу по достижению мира», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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