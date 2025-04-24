В Кремле ответили на угрозы Вэнса по выходу США из переговоров

Песков — об угрозах Вэнса: Россия продолжает работу с США по достижению мира
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Россия нацелена на работу с США по достижению мира
Песков заявил, что Россия нацелена на работу с США по достижению мира Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия нацелена на работу по достижению мира на Украине, поэтому пока рано говорить о том, что будет, надо исходить из реального положения дел. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу вице-президента США Джей Ди Вэнса о выходе из переговоров в случае, если не будут достигнуты договоренности.

«Наверное, неправильно говорить, если что будет. Давайте исходить из того, что Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на работу по достижению мира», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия нацелена на работу по достижению мира на Украине, поэтому пока рано говорить о том, что будет, надо исходить из реального положения дел. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу вице-президента США Джей Ди Вэнса о выходе из переговоров в случае, если не будут достигнуты договоренности. «Наверное, неправильно говорить, если что будет. Давайте исходить из того, что Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на работу по достижению мира», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...