В УМВД Тюменской области заканчивается проверка

Большая проверка в УМВД Тюменской области, которая идет уже несколько недель, должна закончиться к концу недели. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в начале апреля в тюменскую полицию приехала комиссия из центрального главка.
«Комиссия планирует завершить работу к 27 апреля. В тюменской полиции проверили уже почти все. Глобальных претензий к руководству областного главка пока нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он уточнил, что московская комиссия приехала в Тюмень в начале апреля. Ревизоры из центрального главка, в частности, проверили документацию УМВД Тюменской области, провели внеплановые сборы и учения сотрудников. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские силовики готовятся к большой проверке из Москвы. Сотрудников областного главка о ее проведении предупредили еще в марте.
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