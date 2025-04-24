В УМВД Тюменской области заканчивается проверка

Проверка в УМВД Тюменской области продлится до 27 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка в УМВД Тюменской области длится уже несколько недель
Проверка в УМВД Тюменской области длится уже несколько недель Фото:

Большая проверка в УМВД Тюменской области, которая идет уже несколько недель, должна закончиться к концу недели. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в начале апреля в тюменскую полицию приехала комиссия из центрального главка.

«Комиссия планирует завершить работу к 27 апреля. В тюменской полиции проверили уже почти все. Глобальных претензий к руководству областного главка пока нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что московская комиссия приехала в Тюмень в начале апреля. Ревизоры из центрального главка, в частности, проверили документацию УМВД Тюменской области, провели внеплановые сборы и учения сотрудников. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. 

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские силовики готовятся к большой проверке из Москвы. Сотрудников областного главка о ее проведении предупредили еще в марте.

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Большая проверка в УМВД Тюменской области, которая идет уже несколько недель, должна закончиться к концу недели. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в начале апреля в тюменскую полицию приехала комиссия из центрального главка. «Комиссия планирует завершить работу к 27 апреля. В тюменской полиции проверили уже почти все. Глобальных претензий к руководству областного главка пока нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он уточнил, что московская комиссия приехала в Тюмень в начале апреля. Ревизоры из центрального главка, в частности, проверили документацию УМВД Тюменской области, провели внеплановые сборы и учения сотрудников. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.  Ранее URA.RU писало о том, что тюменские силовики готовятся к большой проверке из Москвы. Сотрудников областного главка о ее проведении предупредили еще в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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