25 апреля 2025

Певец Эмин на своем самолете прилетит на концерт в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эмин даст сольный концерт в филармонии
Эмин даст сольный концерт в филармонии Фото:

Певец Эмин прилетит в Курган на своем самолете. Он должен был вылететь с группой еще вчера, но перелет пришлось перенести из-за совещания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил организатор мероприятий Эльшад Джуварлинский.

«Эмин должен был с группой вылетать вчера прямым рейсом, но у него было совещание. Поэтому он на своем джете сегодня летит в Курган на сольный концерт», — рассказал Джуварлинский.

Ранее сообщалось, что певец Эмин, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, выступит в Кургане на сольном концерте в филармонии. С ним прилетит 18 человек.

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Певец Эмин прилетит в Курган на своем самолете. Он должен был вылететь с группой еще вчера, но перелет пришлось перенести из-за совещания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил организатор мероприятий Эльшад Джуварлинский. «Эмин должен был с группой вылетать вчера прямым рейсом, но у него было совещание. Поэтому он на своем джете сегодня летит в Курган на сольный концерт», — рассказал Джуварлинский. Ранее сообщалось, что певец Эмин, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, выступит в Кургане на сольном концерте в филармонии. С ним прилетит 18 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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