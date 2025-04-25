Певец Эмин на своем самолете прилетит на концерт в Кургане

Эмин даст сольный концерт в филармонии
Певец Эмин прилетит в Курган на своем самолете. Он должен был вылететь с группой еще вчера, но перелет пришлось перенести из-за совещания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил организатор мероприятий Эльшад Джуварлинский.
«Эмин должен был с группой вылетать вчера прямым рейсом, но у него было совещание. Поэтому он на своем джете сегодня летит в Курган на сольный концерт», — рассказал Джуварлинский.
Ранее сообщалось, что певец Эмин, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, выступит в Кургане на сольном концерте в филармонии. С ним прилетит 18 человек.
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