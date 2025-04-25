В Кетовском округе Курганской области появился геоглиф «80 лет Победы» из 20 тысяч саженцев. О посадках леса в форме гигантской надписи сообщил вице-губернатор Андрей Алексеев.
«Даже проливной дождь не помешал общему делу — работа шла весело и дружно. Всего было высажено более 20 тысяч саженцев, которые станут живым памятником благодарности ветеранам и гордости за Великую Победу. С большим удовольствие посадил несколько саженцев и сам», — написал Алексеев в своем telegram-канале.
По его словам, место для посадки деревьев было выбрано неслучайно — в предыдущие годы сильный пожар уничтожил лес. Теперь на этом месте поднимутся ряды молодых сосен.
Ранее сообщалось, что в посадке самого крупного геоглифа с надписью «80 лет Победы» приняли участие около 200 человек, включая чиновников, волонтеров, участников СВО и бизнесменов. Новый геоглиф занимает площадь 13 гектаров и превышает по размеру известную надпись «Ленину 100 лет» в Звериноголовском округе.
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