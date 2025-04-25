25 апреля 2025

В Кургане интересно: геоглиф «80 лет Победы» появился в Курганской области. Фото

В Курганской области на месте сгоревшего леса высадили геоглиф «80 лет Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые сосны высаживали в Кетовском округе
Молодые сосны высаживали в Кетовском округе Фото:

В Кетовском округе Курганской области появился геоглиф «80 лет Победы» из 20 тысяч саженцев. О посадках леса в форме гигантской надписи сообщил вице-губернатор Андрей Алексеев.

«Даже проливной дождь не помешал общему делу — работа шла весело и дружно. Всего было высажено более 20 тысяч саженцев, которые станут живым памятником благодарности ветеранам и гордости за Великую Победу. С большим удовольствие посадил несколько саженцев и сам», — написал Алексеев в своем telegram-канале.

По его словам, место для посадки деревьев было выбрано неслучайно — в предыдущие годы сильный пожар уничтожил лес. Теперь на этом месте поднимутся ряды молодых сосен.

На геоглиф ушло более 20 тысяч саженцев сосны
На геоглиф ушло более 20 тысяч саженцев сосны
Фото:

Ранее сообщалось, что в посадке самого крупного геоглифа с надписью «80 лет Победы» приняли участие около 200 человек, включая чиновников, волонтеров, участников СВО и бизнесменов. Новый геоглиф занимает площадь 13 гектаров и превышает по размеру известную надпись «Ленину 100 лет» в Звериноголовском округе.

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В Кетовском округе Курганской области появился геоглиф «80 лет Победы» из 20 тысяч саженцев. О посадках леса в форме гигантской надписи сообщил вице-губернатор Андрей Алексеев. «Даже проливной дождь не помешал общему делу — работа шла весело и дружно. Всего было высажено более 20 тысяч саженцев, которые станут живым памятником благодарности ветеранам и гордости за Великую Победу. С большим удовольствие посадил несколько саженцев и сам», — написал Алексеев в своем telegram-канале. По его словам, место для посадки деревьев было выбрано неслучайно — в предыдущие годы сильный пожар уничтожил лес. Теперь на этом месте поднимутся ряды молодых сосен. Ранее сообщалось, что в посадке самого крупного геоглифа с надписью «80 лет Победы» приняли участие около 200 человек, включая чиновников, волонтеров, участников СВО и бизнесменов. Новый геоглиф занимает площадь 13 гектаров и превышает по размеру известную надпись «Ленину 100 лет» в Звериноголовском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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