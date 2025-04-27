27 апреля 2025

Самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс перенаправлен в Архангельск
Рейс перенаправлен в Архангельск Фото:

Самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в Санкт-Петербург из Тюмени, не смог приземлиться в аэропорту назначения. Такие данные приводит сервис Flightradar.

«Рейс 5Н 578. Пункт назначения — Санкт-Петербург. Перенаправлен в аэропорт Архангельска», — поясняет сервис.

По данным Росавиации, аэропорт Пулково закрыт для воздушного сообщения. Такую меру ввели в целях безопасности гражданских полетов. Посадка самолета в аэропорту Архангельска ожидается в 8:45 по местному времени.

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Самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в Санкт-Петербург из Тюмени, не смог приземлиться в аэропорту назначения. Такие данные приводит сервис Flightradar. «Рейс 5Н 578. Пункт назначения — Санкт-Петербург. Перенаправлен в аэропорт Архангельска», — поясняет сервис. По данным Росавиации, аэропорт Пулково закрыт для воздушного сообщения. Такую меру ввели в целях безопасности гражданских полетов. Посадка самолета в аэропорту Архангельска ожидается в 8:45 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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