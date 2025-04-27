Самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-Петербурге

Рейс перенаправлен в Архангельск
Самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в Санкт-Петербург из Тюмени, не смог приземлиться в аэропорту назначения. Такие данные приводит сервис Flightradar.
«Рейс 5Н 578. Пункт назначения — Санкт-Петербург. Перенаправлен в аэропорт Архангельска», — поясняет сервис.
По данным Росавиации, аэропорт Пулково закрыт для воздушного сообщения. Такую меру ввели в целях безопасности гражданских полетов. Посадка самолета в аэропорту Архангельска ожидается в 8:45 по местному времени.
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