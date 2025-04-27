Ягодная ферма и ларек с мороженым: где тюменцы могут подзаработать в мае

С приходом поздней весны для тюменцев вновь становятся доступны весенние подработки. Кем могут работать тюменцы в мае — в материале агентства URA.RU.
Киоск с мороженым
Согласно открытым сайтам объявлений, местные жители могут подзаработать в ларьке с мороженым. Соискателям предлагают рабочий график 2/2 с 12 рабочими часами. Прогнозируемая заработная плата — от 1 500 до 5 000 рублей за смену. От соискателя требуется проводить реализацию товара, выкладку и подсчет остатков продукции.
Вакансия предполагает временное оформление. Более того, работать могут и тюменцы с ограничениями по здоровью.
Специалист по озеленению
К концу весны Тюмень начинает преображаться: появляются первые листья на деревьях и трава на земле. В связи с этим тюменцам предлагают стать специалистами по озеленению территорий. В их обязанности будет входить посадка и уход за растениями, санитарная обрезка деревьев, прополка и полив.
Предлагаемый график: 6/1. Переработки оплачиваются в том числе. А зарплата за смену — от 1 500 до 2 500 рублей. Устроиться могут как пенсионеры, так и студенты.
Ягодная ферма
Еще одна похожая вакансия доступна для тюменцев. На ягодную ферму требуются разнорабочие. Одно из пожеланий работодателя — чтобы трудоустраивалась сразу семейная пара. В их обязанности будут входить прополка, покос травы, строительство и собирательство.
График работы, а также оплата — договорные. Для соискателей доступно проживание прямо на ферме.
Пеший курьер
Однако наиболее часто встречающаяся вакансия на весеннюю подработку — пеший курьер. Таким специалистам готовы платить по восемь тысяч рублей за смену с ежедневной оплатой.
Оформление самозанятости не требует, подработка возможна от четырех часов в день. В свою очередь, работники получают страховку, униформу, питание, зону отдыха и бесплатное обучение.
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