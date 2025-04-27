27 апреля 2025

Ягодная ферма и ларек с мороженым: где тюменцы могут подзаработать в мае

На майских праздниках тюменцы могут подзаработать на ягодной ферме
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцам мороженого прогнозируют зарплату в размере до пяти тысяч за смену
Продавцам мороженого прогнозируют зарплату в размере до пяти тысяч за смену Фото:

С приходом поздней весны для тюменцев вновь становятся доступны весенние подработки. Кем могут работать тюменцы в мае — в материале агентства URA.RU.

Киоск с мороженым 

Согласно открытым сайтам объявлений, местные жители могут подзаработать в ларьке с мороженым. Соискателям предлагают рабочий график 2/2 с 12 рабочими часами. Прогнозируемая заработная плата — от 1 500 до 5 000 рублей за смену. От соискателя требуется проводить реализацию товара, выкладку и подсчет остатков продукции.

Вакансия предполагает временное оформление. Более того, работать могут и тюменцы с ограничениями по здоровью.

Специалист по озеленению

К концу весны Тюмень начинает преображаться: появляются первые листья на деревьях и трава на земле. В связи с этим тюменцам предлагают стать специалистами по озеленению территорий. В их обязанности будет входить посадка и уход за растениями, санитарная обрезка деревьев, прополка и полив.

Предлагаемый график: 6/1. Переработки оплачиваются в том числе. А зарплата за смену — от 1 500 до 2 500 рублей. Устроиться могут как пенсионеры, так и студенты.

Ягодная ферма 

Еще одна похожая вакансия доступна для тюменцев. На ягодную ферму требуются разнорабочие. Одно из пожеланий работодателя — чтобы трудоустраивалась сразу семейная пара. В их обязанности будут входить прополка, покос травы, строительство и собирательство.

График работы, а также оплата — договорные. Для соискателей доступно проживание прямо на ферме.

Пеший курьер

Однако наиболее часто встречающаяся вакансия на весеннюю подработку — пеший курьер. Таким специалистам готовы платить по восемь тысяч рублей за смену с ежедневной оплатой.

Оформление самозанятости не требует, подработка возможна от четырех часов в день. В свою очередь, работники получают страховку, униформу, питание, зону отдыха и бесплатное обучение.

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С приходом поздней весны для тюменцев вновь становятся доступны весенние подработки. Кем могут работать тюменцы в мае — в материале агентства URA.RU. Киоск с мороженым  Согласно открытым сайтам объявлений, местные жители могут подзаработать в ларьке с мороженым. Соискателям предлагают рабочий график 2/2 с 12 рабочими часами. Прогнозируемая заработная плата — от 1 500 до 5 000 рублей за смену. От соискателя требуется проводить реализацию товара, выкладку и подсчет остатков продукции. Вакансия предполагает временное оформление. Более того, работать могут и тюменцы с ограничениями по здоровью. Специалист по озеленению К концу весны Тюмень начинает преображаться: появляются первые листья на деревьях и трава на земле. В связи с этим тюменцам предлагают стать специалистами по озеленению территорий. В их обязанности будет входить посадка и уход за растениями, санитарная обрезка деревьев, прополка и полив. Предлагаемый график: 6/1. Переработки оплачиваются в том числе. А зарплата за смену — от 1 500 до 2 500 рублей. Устроиться могут как пенсионеры, так и студенты. Ягодная ферма  Еще одна похожая вакансия доступна для тюменцев. На ягодную ферму требуются разнорабочие. Одно из пожеланий работодателя — чтобы трудоустраивалась сразу семейная пара. В их обязанности будут входить прополка, покос травы, строительство и собирательство. График работы, а также оплата — договорные. Для соискателей доступно проживание прямо на ферме. Пеший курьер Однако наиболее часто встречающаяся вакансия на весеннюю подработку — пеший курьер. Таким специалистам готовы платить по восемь тысяч рублей за смену с ежедневной оплатой. Оформление самозанятости не требует, подработка возможна от четырех часов в день. В свою очередь, работники получают страховку, униформу, питание, зону отдыха и бесплатное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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