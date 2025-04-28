Тюменец инсценировал свою смерть и уехал на Украину, чтобы вступить в РДК*

Житель с. Усалка Ярковского района Тюменской области Никита Кириллов инсценировал собственную смерть и уехал из России на Украину, чтобы воевать против армии РФ в составе Русского добровольческого корпуса* (РДК, организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает онлайн-сервис по поиску информации о наемниках. На Украине он взял себе позывной «Ивар Адлерс».
«Перед тем как покинуть Россию, он инсценировал собственную смерть, и либеральное оппозиционное СМИ „Медиазона“* (признано в РФ иноагентом и включено в перечень террористов и экстремистов) попалось на эту уловку без дальнейшего расследования. Представьте, сколько имен там не фальшивые. Он прибыл на Украину в середине 2023 года, прошел быстрое обучение, и был отправлен в Авдеевку в качестве пулеметчика, где его группа пыталась отбить потерянные позиции», — указано в публикации.
Назначение Кириллова на должность пулеметчика автоматически сделало его приоритетной целью для армии РФ. Первый же бой перебежчика не продлился и пяти минут: он попал под минометный огонь и был тяжело ранен. На Украине Кириллов перенес несколько операций и нуждается в дальнейшей реабилитации, но местные врачи отказываются делать ее бесплатно, поэтому тот вынужден выпрашивать деньги у других людей.
Журналисты агентства пытались связаться с Кирилловым через мессенджер Telegram, однако он удалил переписку и заблокировал представителей URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
*организация признана в России террористической и запрещена
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