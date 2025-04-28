Тюменец инсценировал свою смерть и уехал на Украину, чтобы вступить в РДК*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В первом же бою перебежчик был тяжело ранен (архивное фото)
В первом же бою перебежчик был тяжело ранен (архивное фото) Фото:

Житель с. Усалка Ярковского района Тюменской области Никита Кириллов инсценировал собственную смерть и уехал из России на Украину, чтобы воевать против армии РФ в составе Русского добровольческого корпуса* (РДК, организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает онлайн-сервис по поиску информации о наемниках. На Украине он взял себе позывной «Ивар Адлерс».

«Перед тем как покинуть Россию, он инсценировал собственную смерть, и либеральное оппозиционное СМИ „Медиазона“* (признано в РФ иноагентом и включено в перечень террористов и экстремистов) попалось на эту уловку без дальнейшего расследования. Представьте, сколько имен там не фальшивые. Он прибыл на Украину в середине 2023 года, прошел быстрое обучение, и был отправлен в Авдеевку в качестве пулеметчика, где его группа пыталась отбить потерянные позиции», — указано в публикации.

Назначение Кириллова на должность пулеметчика автоматически сделало его приоритетной целью для армии РФ. Первый же бой перебежчика не продлился и пяти минут: он попал под минометный огонь и был тяжело ранен. На Украине Кириллов перенес несколько операций и нуждается в дальнейшей реабилитации, но местные врачи отказываются делать ее бесплатно, поэтому тот вынужден выпрашивать деньги у других людей. 

Журналисты агентства пытались связаться с Кирилловым через мессенджер Telegram, однако он удалил переписку и заблокировал представителей URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. 

*организация признана в России террористической и запрещена

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель с. Усалка Ярковского района Тюменской области Никита Кириллов инсценировал собственную смерть и уехал из России на Украину, чтобы воевать против армии РФ в составе Русского добровольческого корпуса* (РДК, организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает онлайн-сервис по поиску информации о наемниках. На Украине он взял себе позывной «Ивар Адлерс». «Перед тем как покинуть Россию, он инсценировал собственную смерть, и либеральное оппозиционное СМИ „Медиазона“* (признано в РФ иноагентом и включено в перечень террористов и экстремистов) попалось на эту уловку без дальнейшего расследования. Представьте, сколько имен там не фальшивые. Он прибыл на Украину в середине 2023 года, прошел быстрое обучение, и был отправлен в Авдеевку в качестве пулеметчика, где его группа пыталась отбить потерянные позиции», — указано в публикации. Назначение Кириллова на должность пулеметчика автоматически сделало его приоритетной целью для армии РФ. Первый же бой перебежчика не продлился и пяти минут: он попал под минометный огонь и был тяжело ранен. На Украине Кириллов перенес несколько операций и нуждается в дальнейшей реабилитации, но местные врачи отказываются делать ее бесплатно, поэтому тот вынужден выпрашивать деньги у других людей.  Журналисты агентства пытались связаться с Кирилловым через мессенджер Telegram, однако он удалил переписку и заблокировал представителей URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.  *организация признана в России террористической и запрещена
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...