Семь тюменских школьников участвуют в федеральном телешоу

Съемки второго сезона СТС проводит в Минеральных Водах
В съемках второго сезона шоу «Суперниндзя. Дети» принимают участие семь юных тюменцев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.
«Семь юных спортсменов из Тюмени стали участниками второго сезона спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Премьера сезона состоится 18 мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в шоу примут участие 180 спортсменов из 74 населенных пунктов России. Школьники поборются за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя.
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