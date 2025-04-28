Семь тюменских школьников участвуют в федеральном телешоу

Во втором сезоне шоу «Суперниндзя Дети» участвуют семь тюменских подростков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки второго сезона СТС проводит в Минеральных Водах
Съемки второго сезона СТС проводит в Минеральных Водах Фото:

В съемках второго сезона шоу «Суперниндзя. Дети» принимают участие семь юных тюменцев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.

«Семь юных спортсменов из Тюмени стали участниками второго сезона спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Премьера сезона состоится 18 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в шоу примут участие 180 спортсменов из 74 населенных пунктов России. Школьники поборются за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В съемках второго сезона шоу «Суперниндзя. Дети» принимают участие семь юных тюменцев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС. «Семь юных спортсменов из Тюмени стали участниками второго сезона спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Премьера сезона состоится 18 мая», — говорится в сообщении. Отмечается, что всего в шоу примут участие 180 спортсменов из 74 населенных пунктов России. Школьники поборются за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...