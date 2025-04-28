Курганский дзюдоист Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге дзюдо. Фото

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Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге, опубликованном Международной федерацией дзюдо (архивное фото)
Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге, опубликованном Международной федерацией дзюдо (архивное фото) Фото:

Дзюдоист из Кургана Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге, опубликованном Международной федерацией дзюдо (IJF). Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области.

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге дзюдо
Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге дзюдо
Фото:

«Благодаря победе на чемпионате Европы по дзюдо Данил Лаврентьев поднялся на вторую строчку мирового рейтинга! Поздравляем Данила и желаем не останавливаться на достигнутом!», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что команда с курганским дзюдоистом Лаврентьевым стала призером чемпионата Европы. Команда взяла бронзовую медаль.

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Дзюдоист из Кургана Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге, опубликованном Международной федерацией дзюдо (IJF). Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области. «Благодаря победе на чемпионате Европы по дзюдо Данил Лаврентьев поднялся на вторую строчку мирового рейтинга! Поздравляем Данила и желаем не останавливаться на достигнутом!», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что команда с курганским дзюдоистом Лаврентьевым стала призером чемпионата Европы. Команда взяла бронзовую медаль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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