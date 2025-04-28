Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге, опубликованном Международной федерацией дзюдо (архивное фото)
Дзюдоист из Кургана Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге, опубликованном Международной федерацией дзюдо (IJF). Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области.
Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге дзюдо
«Благодаря победе на чемпионате Европы по дзюдо Данил Лаврентьев поднялся на вторую строчку мирового рейтинга! Поздравляем Данила и желаем не останавливаться на достигнутом!», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что команда с курганским дзюдоистом Лаврентьевым стала призером чемпионата Европы. Команда взяла бронзовую медаль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».