Заместитель губернатора Моора назвал две главные проблемы в муниципалитетах

В ходе рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора в Ялуторовск заместитель главы региона по вопросам образования и науки Алексей Райдер назвал две главные проблемы в муниципалитетах. Слова замгубернатора передает корреспондент URA.RU с места событий.
«У нас заполняемость кадрами доходит до 90%, но кадровый голод есть везде. Так же как и небольшие зарплаты в сельскохозяйственной отрасли, но молодые специалисты быстро выходят на достойный уровень дохода», — передает слова замгубернатора Алексей Райдера корреспондент URA.RU.
В Ялуторовске губернатор Александр Моор с заместителями Сергеем Шустовым и Андреем Пантелеевым в формате «круглого стола» провели встречу с участниками строительного кластера. Среди прочего был поднят вопрос о роботизации строительства.
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