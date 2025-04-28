Заместитель губернатора Моора назвал две главные проблемы в муниципалитетах

Губернатор Александр Моор провел встречу с участниками строительного кластера
© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из проблем в тюменских муниципалитетах - нехватка кадров
Одна из проблем в тюменских муниципалитетах - нехватка кадров Фото:

В ходе рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора в Ялуторовск заместитель главы региона по вопросам образования и науки Алексей Райдер назвал две главные проблемы в муниципалитетах. Слова замгубернатора передает корреспондент URA.RU с места событий.

«У нас заполняемость кадрами доходит до 90%, но кадровый голод есть везде. Так же как и небольшие зарплаты в сельскохозяйственной отрасли, но молодые специалисты быстро выходят на достойный уровень дохода», — передает слова замгубернатора Алексей Райдера корреспондент URA.RU.

В Ялуторовске губернатор Александр Моор с заместителями Сергеем Шустовым и Андреем Пантелеевым в формате «круглого стола» провели встречу с участниками строительного кластера. Среди прочего был поднят вопрос о роботизации строительства. 

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В ходе рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора в Ялуторовск заместитель главы региона по вопросам образования и науки Алексей Райдер назвал две главные проблемы в муниципалитетах. Слова замгубернатора передает корреспондент URA.RU с места событий. «У нас заполняемость кадрами доходит до 90%, но кадровый голод есть везде. Так же как и небольшие зарплаты в сельскохозяйственной отрасли, но молодые специалисты быстро выходят на достойный уровень дохода», — передает слова замгубернатора Алексей Райдера корреспондент URA.RU. В Ялуторовске губернатор Александр Моор с заместителями Сергеем Шустовым и Андреем Пантелеевым в формате «круглого стола» провели встречу с участниками строительного кластера. Среди прочего был поднят вопрос о роботизации строительства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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