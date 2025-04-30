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21:08
Одиозному депутату из ХМАО грозит психиатрическая проверка
21:04
Ждать ли представителей США на территории ЗАЭС: кому на самом деле принадлежит станция
21:00
Погода на День труда и продажа обувных магазинов: главное в Кургане за 30 апреля
Свердловские слухи: министр переодевает врачей
20:53
Сколько квадратных метров жилья в ЯНАО можно купить за маткапитал
20:52
СК начал проверку после жалоб родителей на истязания детей в детсаду Челябинска
20:50
Замначальника тюменского УБОПа Шарова, умершего в Таиланде, похоронят в Тюмени
Слухи ЯНАО: мэры боятся внезапного контроля
20:50
Путин: некоторые граждане Франции сражаются на стороне России
20:47
Счета убыточного пермского завода заблокировали по решению налоговой
20:46
Тюменские коммунисты нашли у себя «мертвые души»
Слухи ХМАО: Кухарук приготовил сюрприз для подчиненных
20:45
Челябинцам бесплатно покажут кино в честь юбилея Великой Победы. Афиша
20:44
В Курганской области зафиксировано 23 ДТП с подростками
20:38
Центр Екатеринбурга заполонили военные, улицы наглухо перекрыты. Фото, видео
Почему нельзя отменить семейную ипотеку и строить соцжилье
20:30
Правительство внесло законопроект об упрощенной передачи аэропортов инвесторам
20:30
Машков показал Путину трейлер фильма про Великую Отечественную войну
20:28
На Украине забили тревогу из-за близости Сум к границе с Россией
Вернется ли YouTube в Россию: когда разблокируют окончательно, прижились ли аналоги
20:21
ФСБ задержала чиновника челябинского Россельхознадзора по подозрению во взятках
20:20
Целью украинских спецслужб, готовивших теракт в ХМАО, мог быть депутат. Инсайд
20:18
Человек слова: что известно о депутате ГД от тюменской «матрешки» Маркове, назначенном в правительство РФ
Россия объявила о крупнейшем совместном проекте с Северной Кореей
20:16
Российский турист утонул в Грузии
20:13
В Севастополе у сторонников Украины изъяли имущество
1
20:13
Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет на Ямал
Курганские слухи: экс-полицейский отказывается от наследства
20:11
Российских аграриев подстрахуют от неурожая из-за погоды
20:10
Губернатор Кухарук сделал заявление о неудавшемся теракте в Ханты-Мансийске
20:07
Россияне смогут отправиться в Донецк на поезде
Пермские слухи: промышленники задавят конкурентов
20:06
Пермский депутат Бежанян опубликовал заявление после обысков
20:00
Где курганцы смогут наловить рыбу, несмотря на нерестовый запрет
19:57
В Челябинске отложили ремонт национализированного бассейна за 14,7 млн рублей
Челябинские слухи: засекреченные суды олигархов
19:55
Спасенный дважды: как Тюмень сохранила главную советскую реликвию — тело Ленина. Видео
19:54
В Екатеринбурге силовики задержали хранительницу «Белой башни»
19:53
Шойгу: РФ доводит до США необходимость снижения стратегических рисков
Тюменские слухи: бандиты-гастролеры едут в регион
19:50
Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не будут отправлять в СИЗО
19:47
Хинштейн раскрыл, сколько ВСУ убили мирных жителей в Курской области за время вторжения
1
19:45
Что известно о Вячеславе Вахрине, освобожденном от должности замгубернатора Тюменской области
Парад Победы в Москве пройдет 9 Мая без торжественного концерта: как это будет
19:42
Стало известно, какое наказание грозит звезде «Реальных пацанов» Бежаняну
19:39
Аэропорт Внуково будет собирать с иностранцев биометрию
1
19:36
Жители ЯНАО усилили тренд на ремонт бытовой техники
Путин не готов к переименованию города Волгограда в Сталинград
19:36
Правительственная комиссия с губернатором оценила ремонт зданий и дорог в курганских округах. Фото
19:31
Свердловчанин получил реальный срок за спаивание младшего брата
19:30
Маршрут понятен: как добраться до челябинских озер из столицы региона
Крупнейшее сокращение за этот год: почему «Вкусвилл» закрыл сотни своих магазинов
19:30
Не только мясной шашлык: топ-10 рецептов для вегетарианцев на мангале
19:26
«Это семейное дело»: как аборигены ХМАО построили успешных бизнес на традициях Севера
19:23
Ветераны ямальского Заксобрания: кто из действующих депутатов намерен сохранить кресло
В России нашли новый способ, как решить проблему дефицита кадров
19:20
«Росатом»: РФ готова обсудить с США присутствие американцев на Запорожской АЭС
1
19:17
Когда и как сажать морковь и свеклу по лунному календарю в 2025 году
19:17
Взял в руки грабли: мэр Орлов прибрался в главном парке Екатеринбурга. Фото
1
Лидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву
19:15
«Мне больно»: правозащитника Андрюкова обидел шадринский депутат Задорин. Видео
19:14
Машина влетела в толпу людей в Копенгагене
19:14
В Джакарте поймали голого россиянина, который хотел залезть на монумент
Екатеринбуржцам показали ЖК, который перевернет представление о Вторчермете
19:12
РФ готова обсудить с США американское присутствие на ЗАЭС
1
19:12
Стало известно, из-за чего спецслужбы съехались к военной части в Екатеринбурге
19:11
В Кургане интересно: танцевальный концерт пройдет в мае
Признание США, планы по Украине и Путин в жизни: о чем Песков рассказал на форуме «Знание»
19:10
Житель ХМАО заплатит штраф за стрельбу на улице ради хайпа. Видео
19:09
Пермский актер и депутат Армен Бежанян рассказал об обысках
1
19:09
Депутат Госдумы от тюменской «матрешки» Марков назначен в правительство РФ
«В 21 год я управляю командами 30-летних и 40-летних»
19:03
Где в Москве посмотреть салют на День Победы: список мест
19:02
Захарова раскритиковала Европу за угрозы в адрес Вучича
19:01
Чан в тайге, гриль-домики и хаски: топ мест для отдыха на природе в ХМАО. Фото
18:59
Власти ХМАО уволили главу госкомпании, ставшего фигурантом коррупционного скандала
18:55
В Кургане ликвидированы отделения двух либеральных партий
18:54
На Украине предложили создать космические силы
2
18:53
В Кургане изменится сетка телевещания. Скрин
18:50
Куда сходить и что посмотреть в Екатеринбурге: подборка необычных мест с ценами. Карта
18:50
«Водил всех за нос»: Бледанс рассказала, как Панайотову удалось победить в «Маске»
18:45
В Испании засекретили расследование блэкаута
1
18:40
Программу лояльности российского оператора связи признали одной из лучших в мире
1
18:39
Шашлыки отменяются: прогноз погоды на майские праздники в Москве
18:38
Звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян не согласен с претензиями по уголовному делу
18:37
Чем известен новосибирский завод «Сибсельмаш», которым управляет «Курганприбор»
18:36
Депутаты потребовали от властей разобраться с нелегальной продажей алкоголя в ХМАО
18:35
У туристов ХМАО в майские праздники стал популярен отдых на топовом азиатском курорте
1
18:33
В Тюмени юбилей Победы увековечат в названии улицы. Карта
18:33
«Автоваз» предупредил владельцев Lada о возможном наплыве мошенников
18:33
В МИД Украины заявили о готовности прекратить огонь на 30 дней
18:24
Без света и воды остался поселок в Пермском крае
18:23
Каким тюменским дачам угрожают лесные пожары в 2025 году. Список
18:21
Замгубернатора Тюменской области Вахрин освобожден от должности
18:18
Эрдоган признался, что боится провокаций, способных сорвать переговоры по Украине
18:15
Челябинск сковали пробки накануне длинных выходных
18:13
Новую меру поддержки получат родители и дети погибших участников СВО
18:13
Зеленский провалил важный урок Великой Отечественной — за помощь от США нужно платить
18:11
Спецслужбы съехались к военной части в Екатеринбурге. Фото, видео
18:10
Онколог, экс-кандидат в мэры и депутаты: кто успел заявиться на праймериз ЕР в Кургане
18:08
В Екатеринбурге в майские праздники нельзя будет купить алкоголь: список улиц
18:07
Годовая инфляция в ЯНАО оказалась ниже, чем в целом по стране
1
18:07
На Украине хотят пополнить армию пенсионерами
2
18:04
Газовики подали второй иск к Челябинскому меткомбинату на 869 миллионов
18:04
В Челябинске на северо-западе построят новую дорогу. Карта
18:03
Гендиректор крупного пермского предприятия Владимир Чунаев покинул пост
18:02
Экс-глава Хабаровского края Фургал подал в суд на «Соловьев Live»
17:59
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Карта
17:59
Крупнейший оборонный завод Сибири перешел под управление «Курганприбора». Фото
1
17:54
Правительство направит млрд рублей на создание образовательных кластеров в регионах
17:52
В центре Тюмени трижды за майские праздники перекроют сразу несколько улиц
17:52
Что посмотреть на 9 мая: 16 лучших фильмов о Великой Отечественной и Второй мировой
17:50
Губернатор Текслер: река Миасс в Челябинске в ближайшие годы станет заметно чище. Видео
17:49
Власти потратят три млрд рублей на реконструкцию набережной в Салехарде
17:45
Солдаты ВСУ пожаловались прессе на российские ударные дроны
17:45
Суд отправил в СИЗО фигурантов дела о хищении денег участников СВО
2
17:43
ЕК предупредила Вучича о неприятных последствиях визита в Москву на 9 мая
3
17:36
Главный застройщик Челябинска раскрыл финансовую отчетность за год
1
17:36
Адвокат высказался о деле экс-директора депдорхоза ХМАО, арестованного в Екатеринбурге
17:35
Под Екатеринбургом ввели особый режим из-за потопа
17:34
Как не получить штраф на майских: юрист — о самых частых нарушениях в праздники
1
17:33
В Курганскую область для тушения пожаров прибыли десантники авиации из Омска. Фото
17:33
В соцсетях пишут фейки об ограничении получения высшего образования для россиян
17:30
Пермь встала в десятибалльных пробках. Фото
17:30
В Тюменской области закончились миллиардеры
17:30
Юристы заявили, что претензии российских СМИ к Google превысили капитализацию компании
17:27
В ХМАО школьниц, станцевавших тверк у Вечного огня, отправили на субботник
17:22
Курганские заводчане показали мастерство на соревновании по плаванию
17:18
Знаменитый американский рэпер выступит летом в России
17:17
Зеленский отказался общаться с прессой после встречи с Трампом
17:15
Расследование дела о подготовке теракта в Ханты-Мансийске останется у следователей ХМАО
17:14
В Тюменской области открыт сезон охоты на дичь
17:13
Член СПЧ Меркачева опубликовала фото с челюстью Гитлера
1
17:10
Переезд Кореневского завода из Курской области оказался фейком
17:08
Пермячка взыскала компенсацию за укус собакой ее ребенка
1
17:06
Обвиняемый во взятках челябинский чиновник предстанет перед судом
17:05
В Кургане заработали городские фонтаны. Видео
17:04
В Латвии отказались убирать знаки с российскими и белорусскими городами
1
17:04
Россиянам назвали имя лучшего юного бизнесмена страны
17:01
Свердловского боксера-убийцу с четвертого раза признали виновным
1
17:00
Когда в Перми завершится отопительный сезон
17:00
Двухсотники и лидеры соцсоревнования: как Ямал выполнял стахановские нормы в годы Великой Отечественной войны
17:00
В мае челябинцы откроют сезон жареного мяса и споют песни военных лет
16:55
Задержаны три экс-директора ФКУ, отвечавших за челябинские и курганские дороги
2
16:54
Цвет трибун к 9 мая в Ишиме привел к скандалу среди местных. Фото
16:50
Life: у магистра игры «Что, где, когда» Александра Друзя нашли две роскошные квартиры
1
16:50
Куда сходить с детьми в Кургане на майские праздники: афиша мероприятий
1
16:48
Курганский департамент поможет отремонтировать дом в Луганской республике
16:45
В столовой уралмашевской школы, где отравились дети, нашли тараканов
2
16:44
В Челябинске общественный транспорт 1 мая запустят по новым маршрутам. Схема
16:41
Команда профессионалов, принимающая любые вызовы: День пожарной охраны в ЯНАО
16:39
Прокуратура проверит садик в Челябинске после сообщения об истязании детей
16:34
Глобальное обновление ждет уникальный памятник в центре Екатеринбурга
16:34
Что известно про первого свердловского олигарха, в убийстве которого подозревают авторитета
16:32
Где в Тюмени порыбачить за деньги
16:31
Экс-директора спортшколы в Челябинске отдали под суд за растрату
16:29
Сотни байкеров оккупируют дороги в центре Екатеринбурга: афиша на майские праздники
16:28
В Тюменской области из-за паводков введен общий режим ЧС
16:27
В Перми введут дополнительный запрет для автомобилистов из-за первомайской эстафеты
16:25
ФСБ показала, как задерживала курганца, подозреваемого в аферах с землей. Видео
2
16:25
МВД объявило в розыск главреда «Дождя»* Тихона Дзяко**
16:24
Mash: военный грузовик загорелся в Московской области
16:21
ЗАГСы Екатеринбурга изменят график работы в майские праздники: где будет ажиотаж
16:20
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках на майских праздниках
16:20
Российские ученые создали особую молекулу для лечения инфаркта миокарда
1
16:17
«Возомнила себя суперхпопулярной»: продюсер объяснил провал концертов Брежневой
4
16:17
В Кургане арестован новый фигурант по делу о махинациях с земельными участками. Эксклюзив
16:15
Суд приговорил к длительному сроку и штрафу экс-директора ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»
1
16:14
Пожарный из ЯНАО рассказал, как потратил свой многомиллионный выигрыш в лотерею. Фото
16:14
Где дешево поесть вкусный шашлык на майские праздники в ХМАО
16:13
В РФ расходится фейк о краже гуманитарной помощи, предназначенной для бойцов СВО
16:13
Победил в войне с мэром и мечтает о Госдуме: главные детали политической карьеры Армена Бежаняна
16:12
Свердловский губернатор готовится к большому турне по области — в компании соперника
16:11
Проезд в общественном транспорте Перми 9 Мая будет бесплатным
16:10
Куда отправить ребенка в Пермском крае на майские праздники
16:04
В Челябинске родители пожаловались на истязания детей в садике. Видео
16:03
В Тюмени раскрыли зарплату самой богатой соцчиновницы
16:00
Стало известно, когда покажут фильм про Путина
16:00
Покупатели обвинили в обмане крупный тюменский гипермаркет. Фото
1
15:59
В ЕС подтвердили запрет на ввоз евро в Россию
5
15:55
Курганское УФАС нашло серьезные нарушения в работе торговой сети «Светофор»
15:55
Города Тюменской области в мае останутся без бесплатных ТВ и радио
15:51
Экс-директор депдорхоза ХМАО Лебедев арестован в Екатеринбурге
4
15:50
Мужчины подрались с полицейскими после того, как им запретили брать еду с могил. Видео
1
15:50
Почему Орбакайте запретили въезд в Латвию: мнение продюсера
15:49
Свердловчан атакуют клещи: как защитить себя и питомцев от смертельных болезней
15:49
Штормовой ветер накроет Свердловскую область в майские праздники
15:49
Продвигал КВН в Осе и снялся в «Реальных пацанах»: чем известен пермский депутат Бежанян
15:47
В мае пермяки смогут наблюдать в небе полет космической станции
15:45
Подельник курганского экс-замгубернатора Пугина просит отменить выплату 16 миллионов ущерба
3
15:44
Курганская область потеряла двух экспортеров, но в реестре остаются 24 предприятия
15:38
Западные компании стали заваливать юрфирмы вопросами о возвращении в Россию
3
15:38
Курьер подозреваемых, готовивших теракт в Ханты-Мансийске, пытался сбежать из России
15:37
ФАС возбудила дело против Т-Банка
15:36
VIBER получил крупный штраф
15:30
Россиян пугают вспышкой холеры
15:30
Ведущий «Первого канала» поделился, как его сослуживец перешел на сторону ВСУ
1
15:29
В Тюмени изменят схему движения автобусов. Карта
15:28
Григоренко раскрыл детали Глобального цифрового форума, на который приедут иностранные гости
15:27
ЦИК перенарезала челябинские округа для выборов в Госдуму. Карта
15:26
На Украине забили тревогу из-за популярности российского контента на YouTube
1
15:26
Синоптики рассказали, какой будет погода в первые майские выходные в Челябинской области
15:25
Life: Ефремов передвигается на общественном транспорте после выхода по УДО
15:20
В Кургане наградили сотрудников МЧС. Фото
2
15:19
Стало известно, кто будет представлять Индию на параде Победы вместо Моди
15:19
Гаишники наказали водителя, протаранившего «Магнит» в Екатеринбурге
1
15:19
Минобороны показало кадры с установкой российского флага в Новом в ДНР. Видео
15:18
Пробка в 14 километров выстроилась на ЕКАД. Карта
15:17
Куда сходить на майские праздники в Москве: топ-20 мест для отдыха
15:16
Эстония хочет отправить на Украину роту солдат
2
15:15
Пострадавшая от взрыва газа тоболячка идет на поправку
15:15
Звезда пермского сериала «Реальные пацаны» попал под уголовное преследование
15:15
В Шадринске на День труда прогнозируется пасмурная погода
1
15:12
Пермские власти готовят структурные преобразования для поддержки бизнеса
15:09
ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и склады боеприпасов
15:08
В Нижневартовске запускают регулярные дачные маршруты. Инфографика
15:01
Свердловское агрохозяйство начало посевную кампанию на тысячах гектаров
15:01
Пермский экс-министр, уехавший в зону СВО, рассказал о своем отряде. Фото
15:00
Владелец сети магазинов, работающих под итальянским брендом, раскрыл причины продажи бизнеса
3
14:59
Американские чиновники пытались помешать Трампу установить контакт с Путиным
14:59
Бывшего подчиненного арестованного свердловского экс-министра Смирнова отдали под суд
14:58
Свердловчан предупредили о возможных отравлениях в майские праздники
14:53
Юные музыканты Ямала вышли на одну сцену с выдающимися мастерами
14:52
Курган богат талантами: спортсменка взяла серебро на соревнованиях по рукопашному бою. Фото
14:52
В центре Тюмени начнут работу новые патрульные автомобили с камерами
1
14:49
В Челябинске требуют отменить бумажные рабочие тетради для школьников. Видео
3
14:48
Журналист URA.RU из ХМАО получил награду от министра МЧС
14:47
Как сибирское предприятие изменило российскую индустрию нефтехимии
1
14:47
Перемены в семье и карьере: гороскоп для всех знаков зодиака на май 2025
14:45
Жилье, дороги, комфорт: как Курган меняется в рамках стратегии до 2035 года
14:44
На журфаке УрФУ меняют власть, возвращается легенда
2
14:42
Песков ответил на угрозы Зеленского о параде Победы
15
14:42
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
14:41
Вахтовики в ЯНАО добились выплат долгов по зарплате с сервисной компании из Тюмени
14:41
Стали известны личности подозреваемых, готовивших теракт в ХМАО
3
14:40
В центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали Главпочтамт. Фото
14:37
После салюта 9 мая тюменцы смогут уехать домой на автобусах
14:36
В Шадринске временно отключат горячую воду. Список
14:35
Россия не ожидает приглашения от Британии на День Победы
14:35
Песков раскрыл подробности об отмене визита Моди на парад Победы
14:30
Доставил в штаб пятерых вражеских офицеров: пермяк совершил подвиг на фронте, став Героем СССР
1
14:29
Департамент ЖКХ пермской мэрии покидают две ключевые фигуры
14:28
Как подпольные ММА-клубы готовят преступников
5
14:26
Условия визита в пермский музей «Хохловка» изменились
14:25
Повышение выплат и пенсий с 1 мая: кому и сколько добавят. Инфографика
1
14:24
Бизнесмен в Курганской области рискует лишиться 37 гектаров земли
14:23
Появились детали уголовного дела коуча Тлиашиновой, наставлявшей Киркорова
14:19
В Польше начнут раздавать памятки на случай войны
3
14:19
Пермскому зеку передали наркотики, спрятав их в рукоятки бритвенных станков. Фото
14:18
«Чуть не умерла»: Эвелина Бледанс попала к врачу после участия в «Маске»
1
14:17
Российская армия взяла под контроль Новое в ДНР
14:16
Уральский застройщик объявил о выдаче ипотеки со ставкой в 3,5%
14:15
Организаторы «Героев Южного Урала» рассказали об обучении челябинских бойцов СВО
14:15
На майские праздники в Кургане ожидается небольшой дождь и ветер
14:14
Песков: лишь при Путине Россия расплатилась с США по ленд-лизу
1
14:12
Власти ХМАО сделали заявление о неудавшемся теракте в Ханты-Мансийске
14:07
В Кургане интересно: женщин научат не бояться нового и стремиться к успеху
14:06
Шторм все ближе: прогноз магнитных бурь на 1 мая 2025
14:06
У свердловских VIP появилось новое настольное чтиво — про войну. Фото
1
14:03
Регионы УрФО восстановят и построят почти 130 объектов в Донбассе
2
14:01
Ишим может затопить паводками в первых числах мая
14:00
Бесплатные штендеры и «афганцы» в парадной форме: как в Кургане проходили первые «Бессмертные полки»
13:57
Больницы Тюмени перейдут на праздничный график работы
13:55
В день Труда Тюмень накроют ливни. Скрин
13:54
В Кремле раскрыли ожидания от усилий США по Украине
13:53
В Сургуте появится вторая база отдыха с термальными источниками
1
13:52
«Летел на нас»: очевидцы рассказали о задержании педофила, убегавшего от полиции в Екатеринбурге
13:51
Речной вокзал в Перми вновь примет пассажиров
13:51
Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде на майские праздники
13:50
В Пермском крае туристам открылся вход на популярную гору Полюд
13:49
Жители Курганской области выиграли два миллиона в лотереи
13:45
Красные флаги появились на улицах Салехарда. Фото
13:42
В Перми запретят продавать алкоголь в майские праздники
13:42
Тюменцы смогут купить цветы у Вечного огня
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Песков ответил на вопрос, какой Путин в жизни
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Один из премьеров стран не приедет на парад Победы
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Жители ХМАО стали массово ремонтировать технику из-за высоких цен на новую
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«Газета.ru»: Россиянам станет проще продавать автомобиль
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«Сделал то, что должен был сделать»: Песков объяснил, почему Путин начал СВО
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РФС сделал заключение после проверки матча «Урал»-«Нефтехимик», который назвали договорным
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Долгосрочные долги Челябинского меткомбината выросли в 13 раз
13:28
Названы популярные места для отдыха в глэмпингах на майских праздниках
13:23
Откидной пандус и материал для коллекции костюмов: о чем ямальцы попросили губернатора ЯНАО Артюхова
13:22
Средняя зарплата в финансовой сфере выросла до 50 тысяч в Челябинской области
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Застройщика «тюменской Рублевки» Андрея Колпакчи выпустили из СИЗО
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Курганские энергетики подвели итоги отопительного сезона
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В Перми спустили на воду буксир-ледокол «Портовый-3». Видео
13:12
В Курганской области продлили запрет на посещение лесов и уточнили перечень запрещенных работ
13:08
В Екатеринбурге массово бронируют дома к майским праздникам
13:05
В центре Тюмени на 2,5 месяца перекроют улицу
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Массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото
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«Вкусвилл» закрыл сотни магазинов
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Мишустин дал старт строительству нового моста на границе с Северной Кореей
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Появилась новая версия, как ВАЗ врезался в «Магнит» в Екатеринбурге
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Свердловчане планируют провести майские праздники в Пермском крае
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Прошли через трудности — к разводу: почему оборвался 18-летний брак Галустяна после клятв о вечной любви
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Появилось видео, как легковушка влетела в «Магнит» в Екатеринбурге
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Против коуча, наставляющего Киркорова, завели дело
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В Тюмени раскрыли двойное убийство, совершенное 26 лет назад
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В Тюмени за 61 миллион рублей закупают остановки с Wi-Fi и камерами. Фото
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Известный пермский четырехзвездочный отель получил убыток в миллионы рублей
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Свердловчанка, работавшая со скандальной группой Pussy Riot, попыталась выйти из-под стражи
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Судьбу нефтегазового колледжа в Ноябрьске решит руководство Тюменского университета
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Парня, порезавшего колеса у девяти машин, задержали в Челябинске
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Кассация выступила против мэрии Ноябрьска из-за коррупционного скандала
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