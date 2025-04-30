Сколько квадратных метров жилья в ЯНАО можно купить за маткапитал

В 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка в ЯНАО составляет 690,3 тысячи рублей. Это на 9,5% больше, чем годом ранее. Сколько квадратных метров можно приобрести на обновленную сумму материнского капитала на Ямале URA.RU рассказали эксперты «Циан.Аналитики».
«В столице ЯНАО Салехарде на материнский капитал можно купить 3,7 квадратных метра жилья на вторичном рынке. Год назад этот показатель составлял 3,3 квадратных метра. В Новом Уренгое на маткапитал доступно 4,1 квадратного метра жилья на „вторичке“ (3,8 кв.м в 2024 году), в Ноябрьске — 4,4 кв.м. (4,5 в 2024 году)», — отметили аналитики.
Эксперты «Циан.Аналитики отметили, что в 2024 году в РФ только треть сертификатов маткапитала была потрачена на покупку жилья. Это стало абсолютным минимумом за все время существования программы. „Основная часть сертификатов — 37% в прошлом году была направлена на ежемесячные выплаты в качестве финансовой помощи, еще чуть более четверти — 28% — на оплату образования ребенка“, — сообщили специалисты.
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