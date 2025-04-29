Юные музыканты Ямала вышли на одну сцену с выдающимися мастерами

В детских музыкальных школах Ямала прошли мастер-классы с участием выдающихся столичных экспертов «Музыкальной мастерской Юрия Розума». Проект реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Мастер-классы и творческие встречи прошли в Надыме, Тарко-Сале и селе Яр-Сале. Участники проекта пообщались с народным артистом России, пианистом Юрием Розумом, а также его коллегами — известными исполнителями и педагогами ведущих музыкальных вузов России Даниилом Контуашвили, Дмитрием Мазанским, Максимом Федоровым и Ириной Соповой», — рассказали агентству URA.RU в компании.
По данным источника, мастер-классы прошли по классам фортепиано, скрипки, баяна, а также по академическому, эстрадному и народному вокалу. Дети продемонстрировали свои навыки и получили от наставников профессиональные советы.
Как рассказала ученица музыкальной школы №2 г. Надыма по классу скрипки Алла Семенова, она посетила занятие Ирины Соповой. «Она дала мне ценные советы. Например, как играть быстрые ноты и не запутаться. Мне также понравилось общаться с Юрием Розумом — он очень талантливо описывает музыку и у него хорошее чувство юмора. В будущем я бы хотела играть в оркестре и тоже быть музыкальным педагогом», — призналась Алла Семенова.
В финале музыкальных мастерских прошел концерт, на котором ученики вышли на одну сцену с мэтрами. По словам профессора Гнесинки, народного артиста России Юрия Розума, проекты вроде «Музыкальной мастерской» становятся верным ориентиром для молодежи. «Благодаря поддержке „Газпром нефти“ наши наставники выступают путеводителями, вдохновляют музыкантов, помогают им раскрывать потенциал», — сказал мэтр.
В свою очередь, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Заполярья» Оксана Павук отметила, что на Ямале уделяют большое внимание творческому развитию детей. Это касается и музыкального образования.
«Музыкальная мастерская Юрия Розума» — ежегодный проект по развитию музыкального образования. Входит в систему культурно-образовательных проектов программы «Родные города». В Пуровском и Надымском районах, а также в селе Яр-Сале Ямальского района реализацию проекта поддерживает предприятие «Газпромнефть-Заполярье».
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов, в которых ведется деятельность компании.
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