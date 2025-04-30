Регионы УрФО восстановят и построят почти 130 объектов в Донбассе

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Работы по восстановлению подшефных территорий определили на 2025 год
Работы по восстановлению подшефных территорий определили на 2025 год Фото:

Регионы Уральского федерального округа планируют построить и восстановить 129 объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Планами на 2025 год поделился полпред в УрФО Артем Жога.

«Общими усилиями регионы УрФО уже серьезно преобразили города и поселки. Каждый построенный или отремонтированный объект — это символ новой мирной жизни. Уверен, их будет все больше и больше. Работа по восстановлению Донбасса продолжается», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги.

Среди запланированных проектов на нынешний год — строительство двух многоквартирных домов, возрождение летнего парка и ремонт пересечения железной дороги с путепроводом в Волновахе. В Ясиноватой предусмотрено благоустройство парка культуры, замена участков сетей тепло-, электро- и водоснабжения, а также обновление пешеходных зон. В Макеевке планируется ремонт детского сада и ДК, а также благоустройство Аллеи Победы. В Краснодоне заменят лифты в жилых домах, восстановят котельные, отремонтируют фасады ДК и облагородят Аллею Дружбы.

Всего с начала восстановления регионы УрФО провели работы на 876 объектах. Это школы, детские сады, больницы, МФЦ, жилые дома, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры.

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Регионы Уральского федерального округа планируют построить и восстановить 129 объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Планами на 2025 год поделился полпред в УрФО Артем Жога. «Общими усилиями регионы УрФО уже серьезно преобразили города и поселки. Каждый построенный или отремонтированный объект — это символ новой мирной жизни. Уверен, их будет все больше и больше. Работа по восстановлению Донбасса продолжается», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Среди запланированных проектов на нынешний год — строительство двух многоквартирных домов, возрождение летнего парка и ремонт пересечения железной дороги с путепроводом в Волновахе. В Ясиноватой предусмотрено благоустройство парка культуры, замена участков сетей тепло-, электро- и водоснабжения, а также обновление пешеходных зон. В Макеевке планируется ремонт детского сада и ДК, а также благоустройство Аллеи Победы. В Краснодоне заменят лифты в жилых домах, восстановят котельные, отремонтируют фасады ДК и облагородят Аллею Дружбы. Всего с начала восстановления регионы УрФО провели работы на 876 объектах. Это школы, детские сады, больницы, МФЦ, жилые дома, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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