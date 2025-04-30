Судьбу нефтегазового колледжа в Ноябрьске решит руководство Тюменского университета

В Ноябрьске (ЯНАО) судьба нефтегазового колледжа остается неопределенной. Руководство Тюменского индустриального университета рассматривает различные сценарии дальнейшей работы филиала на фоне слухов о его возможном закрытии, рассказали URA.RU в пресс-центре университета.
«В настоящий момент осуществляется комплексная оценка имущественных активов филиала Тюменского индустриального университета в Ноябрьске. В ходе данной процедуры изучаются возможные сценарии дальнейшей деятельности учебного заведения. Вопрос является приоритетным для руководства университета и администрации ЯНАО. Будет проведено тщательное рассмотрение всех аспектов ситуации с целью принятия оптимального решения», — сообщили в пресс-службе университета.
В самом филиале отмечали, что информация о ликвидации учебного заведения или сокращении персонала у них отсутствует, но набор абитуриентов на следующий год пока не планируется. При этом, такая ситуация случалась и в прежние годы. В настоящее время в колледже осталось всего три направления обучения.
URA.RU сообщало, что в Ноябрьске сокращают преподавательский состав в Нефтегазовом колледже. А правительство ЯНАО выделило грант на увеличение бюджетных мест в учреждении для студентов которые планируют поступать в 2025 году.
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