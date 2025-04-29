29 апреля 2025

Власти потратят три млрд рублей на реконструкцию набережной в Салехарде

В Ямале на реконструкцию набережной Преображенки выделят более 3,6 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В набережную Преображенки вложат миллиарды рублей
В набережную Преображенки вложат миллиарды рублей Фото:

В Салехарде продолжится реконструкция набережной реки Преображенки. На эти цели власти округа готовы выделить более 3,6 млрд рублей, следует из закупки.

Как сообщается в аукционной документации на портале госзакупок, власти Ямала намерены продолжить реконструкцию набережной реки Преображенки. Окружная дирекция капитального строительства ищет подрядчика, который подготовит проект и реализует его. Начальная цена лота определена в размере 2,792 млрд рублей.

По данным техзадания к закупке, подрядчик должен построить пешеходный мост вдоль улицы Объездной, реконструировать пешеходный переход через Преображенку, а также благоустроить левый берег набережной к фонтану на Объездной. Предельная стоимость строительства оговаривается в размере 3,668 млрд рублей из бюджета округа.

По задумке заказчика, набережная должна сохранить единую архитектурную концепцию. В планах  — освещение территории, автомобильные стоянки, пожарные проезды и подъездные пути, малые архитектурные формы и озеленение. Работы должны начаться в июле 2025 года и закончиться к декабрю 2026 года. Аукцион находится на этапе подачи заявок. 

О планах по благоустройству Салехарда власти округа рассказывали в ноябре 2024 года. Архитектор Эдуард Полянский, проектировавший набережную реки Преображенки,  был арестован вместе с бывшим замгубернатора ЯНАО и экс-главой Нового Уренгоя Вороновым.

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В Салехарде продолжится реконструкция набережной реки Преображенки. На эти цели власти округа готовы выделить более 3,6 млрд рублей, следует из закупки. Как сообщается в аукционной документации на портале госзакупок, власти Ямала намерены продолжить реконструкцию набережной реки Преображенки. Окружная дирекция капитального строительства ищет подрядчика, который подготовит проект и реализует его. Начальная цена лота определена в размере 2,792 млрд рублей. По данным техзадания к закупке, подрядчик должен построить пешеходный мост вдоль улицы Объездной, реконструировать пешеходный переход через Преображенку, а также благоустроить левый берег набережной к фонтану на Объездной. Предельная стоимость строительства оговаривается в размере 3,668 млрд рублей из бюджета округа. По задумке заказчика, набережная должна сохранить единую архитектурную концепцию. В планах  — освещение территории, автомобильные стоянки, пожарные проезды и подъездные пути, малые архитектурные формы и озеленение. Работы должны начаться в июле 2025 года и закончиться к декабрю 2026 года. Аукцион находится на этапе подачи заявок.  О планах по благоустройству Салехарда власти округа рассказывали в ноябре 2024 года. Архитектор Эдуард Полянский, проектировавший набережную реки Преображенки,  был арестован вместе с бывшим замгубернатора ЯНАО и экс-главой Нового Уренгоя Вороновым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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