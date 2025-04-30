Тюменцы смогут купить цветы у Вечного огня

В Тюмени точки по продаже цветов 9 мая откроют на площадях с Вечным огнем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Это сделают для удобства горожан, пришедших на возложение цветов
Это сделают для удобства горожан, пришедших на возложение цветов Фото:

Тюменский бизнес откроет точки продажи цветов в местах, где пройдет торжественное возложение в день Великой Победы. Об этом на брифинге по мероприятиям, приуроченным в празднованию дня Великой Победы заявил глава города Максим Афанасьев.

«Люди традиционно придут возлагать цветы. И чтобы это мероприятие прошло максимально комфортно, проговорили с предпринимателями возможность на время праздников открыть точки с цветами там, где есть вечный огонь», — пояснил он.

Афанасьев уточнил, что речь идет о двух локациях. Это Историческая площадь на улице Ленина и площадь Памяти на Мельникайте.

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Тюменский бизнес откроет точки продажи цветов в местах, где пройдет торжественное возложение в день Великой Победы. Об этом на брифинге по мероприятиям, приуроченным в празднованию дня Великой Победы заявил глава города Максим Афанасьев. «Люди традиционно придут возлагать цветы. И чтобы это мероприятие прошло максимально комфортно, проговорили с предпринимателями возможность на время праздников открыть точки с цветами там, где есть вечный огонь», — пояснил он. Афанасьев уточнил, что речь идет о двух локациях. Это Историческая площадь на улице Ленина и площадь Памяти на Мельникайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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