Тюменцы смогут купить цветы у Вечного огня

Тюменский бизнес откроет точки продажи цветов в местах, где пройдет торжественное возложение в день Великой Победы. Об этом на брифинге по мероприятиям, приуроченным в празднованию дня Великой Победы заявил глава города Максим Афанасьев.
«Люди традиционно придут возлагать цветы. И чтобы это мероприятие прошло максимально комфортно, проговорили с предпринимателями возможность на время праздников открыть точки с цветами там, где есть вечный огонь», — пояснил он.
Афанасьев уточнил, что речь идет о двух локациях. Это Историческая площадь на улице Ленина и площадь Памяти на Мельникайте.
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