В Курганской области зафиксировано 23 ДТП с подростками

В Курганской области зарегистрировано 23 ДТП с участием подростков, в том числе четыре аварии с участием детей-водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«На сегодняшний день ситуация с детским травматизмом на дорогах области остается стабильной. Зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. При этом с участием несовершеннолетних водителей уже произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. В одном случае за рулем легкового автомобиля находился 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. На загородной дороге он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем. При этом, в прошлом году этот же подросток был виновником ДТП при управлении опять же легкового автомобиля», — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции региона, полковник полиции Рушан Галеев.
Еще в двух случаях за рулем мототехники находились 14-ти и 16-летние подростки, которые управляли питбайками. В результате ДТП пострадали их пассажиры. В Шадринском округе 14-летний водитель мотоцикла совершил наезд на семилетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия — пострадал первоклассник. В Куртамыше несовершеннолетний велосипедист внезапно пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, что также привело к аварии. В инспекции подчеркнули, что в большинстве случаев мототехника приобретается для ребенка самими родителями, зачастую без учета правовых норм и возможных последствий бесконтрольного использования.
В связи с этим в Курганской области стартовала информационно-пропагандистская кампания, цель которой — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних водителей различных транспортных средств. Она называется «Два колеса — жизнь одна. Рули по правилам», которая пройдет на всей территории РФ с мая по октябрь этого года.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи ДТП с участием несовершеннолетних водителей: в апреле 17-летний подросток на мопеде сбил пешехода в Кетовском округе, а в Куртамышском округе несовершеннолетний велосипедист получил серьезные травмы при столкновении с автомобилем. В обоих случаях отмечались нарушения ПДД и отсутствие у детей необходимых прав и экипировки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».