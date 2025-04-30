Замначальника тюменского УБОПа Шарова, умершего в Таиланде, похоронят в Тюмени

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Похороны состоятся в Тюмени 3 мая
Похороны состоятся в Тюмени 3 мая Фото:

Бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который умер после пребывания в коме в Таиланде, похоронят в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Похороны пройдут 3 мая. Информацию о месте прощания пока не оглашают», — сообщил агентству источник.

Шаров скончался в Таиланде 22 апреля. До этого он несколько дней находился в состоянии комы. 23 апреля было принято решение о транспортировке тела Шарова в Тюмень. 

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Бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который умер после пребывания в коме в Таиланде, похоронят в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник. «Похороны пройдут 3 мая. Информацию о месте прощания пока не оглашают», — сообщил агентству источник. Шаров скончался в Таиланде 22 апреля. До этого он несколько дней находился в состоянии комы. 23 апреля было принято решение о транспортировке тела Шарова в Тюмень. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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