Замначальника тюменского УБОПа Шарова, умершего в Таиланде, похоронят в Тюмени

Похороны состоятся в Тюмени 3 мая
Бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который умер после пребывания в коме в Таиланде, похоронят в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Похороны пройдут 3 мая. Информацию о месте прощания пока не оглашают», — сообщил агентству источник.
Шаров скончался в Таиланде 22 апреля. До этого он несколько дней находился в состоянии комы. 23 апреля было принято решение о транспортировке тела Шарова в Тюмень.
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