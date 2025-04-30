Мэр из ЯНАО пообещал подарки активным горожанам

Кирилл Трапезников объявил конкурс на лучшее фото
Конкурс на лучшее фото трудового коллектива пройдет в соцсетях главы Пуровского района ЯНАО Кирилла Трапезникова. За активности он обещал жителям подарки.
«В этот праздничный день предлагаю делиться фотографиями ваших коллективов в комментариях. Самых активных отмечу подарками. Всем отличного настроения», — написал Кирилл Трапезников в telegram-канале.
Ранее жителей округа поздравил с 1 Мая губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он напомнил ямальцам, что регион снабжает миллионы россиян нефтью и газом.
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