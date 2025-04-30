30 апреля 2025

Мэр из ЯНАО пообещал подарки активным горожанам

Глава Пуровского района Трапезников устроил конкурс в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Кирилл Трапезников объявил конкурс на лучшее фото
Кирилл Трапезников объявил конкурс на лучшее фото Фото:

Конкурс на лучшее фото трудового коллектива пройдет в соцсетях главы Пуровского района ЯНАО Кирилла Трапезникова. За активности он обещал жителям подарки.

«В этот праздничный день предлагаю делиться фотографиями ваших коллективов в комментариях. Самых активных отмечу подарками. Всем отличного настроения», — написал Кирилл Трапезников в telegram-канале.

Ранее жителей округа поздравил с 1 Мая губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он напомнил ямальцам, что регион снабжает миллионы россиян нефтью и газом. 

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Конкурс на лучшее фото трудового коллектива пройдет в соцсетях главы Пуровского района ЯНАО Кирилла Трапезникова. За активности он обещал жителям подарки. «В этот праздничный день предлагаю делиться фотографиями ваших коллективов в комментариях. Самых активных отмечу подарками. Всем отличного настроения», — написал Кирилл Трапезников в telegram-канале. Ранее жителей округа поздравил с 1 Мая губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он напомнил ямальцам, что регион снабжает миллионы россиян нефтью и газом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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