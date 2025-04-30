Первомайский салют озарил небо Кургана
В Кургане 1 мая 2025 года состоялся праздничный концерт, посвященный Празднику Весны и Труда. На Троицкой площади выступила известная певица Пелагея, а после концерта небо над городом озарил яркий салют. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«После концерта небо над городом озарил яркий салют, ставший кульминацией праздничных мероприятий. Мероприятие прошло в теплой и дружелюбной атмосфере, подарив жителям Кургана незабываемые впечатления», — сообщает корреспондент.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».