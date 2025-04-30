30 апреля 2025

Первомайский салют озарил небо Кургана. Видео

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Первомайский салют озарил небо Кургана
Первомайский салют озарил небо Кургана Фото:

В Кургане 1 мая 2025 года состоялся праздничный концерт, посвященный Празднику Весны и Труда. На Троицкой площади выступила известная певица Пелагея, а после концерта небо над городом озарил яркий салют. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«После концерта небо над городом озарил яркий салют, ставший кульминацией праздничных мероприятий. Мероприятие прошло в теплой и дружелюбной атмосфере, подарив жителям Кургана незабываемые впечатления», — сообщает корреспондент.

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В Кургане 1 мая 2025 года состоялся праздничный концерт, посвященный Празднику Весны и Труда. На Троицкой площади выступила известная певица Пелагея, а после концерта небо над городом озарил яркий салют. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «После концерта небо над городом озарил яркий салют, ставший кульминацией праздничных мероприятий. Мероприятие прошло в теплой и дружелюбной атмосфере, подарив жителям Кургана незабываемые впечатления», — сообщает корреспондент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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