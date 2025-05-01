01 мая 2025

В Соликамске предприниматель попался на мошенничестве при ремонте поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимателя приговорили к реальному сроку
Предпринимателя приговорили к реальному сроку Фото:

В городе Соликамск Пермского края завершено рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя, оказавшегося мошенником. Подрядчик при ремонте городской поликлиники уложил дешевый линолеум вопреки заключенному контракту. Тем самым подсудимый своими действиями нанесен учреждению ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

«Судом установлено, что подрядчик закупил и уложил дешевый линолеум, причинив поликлинике ущерб в размере более 1,5 млн рублей. Подсудимый Х. признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Соликамского городского суда.

Помимо этого, осужденный лишен права занимать руководящие должности и участвовать в аукционах на заключение госконтрактов. С него взыскан материальный ущерб, причиненный поликлинике. Основное наказание предпринимателю отсрочено до достижения одним из его детей 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил.

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В городе Соликамск Пермского края завершено рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя, оказавшегося мошенником. Подрядчик при ремонте городской поликлиники уложил дешевый линолеум вопреки заключенному контракту. Тем самым подсудимый своими действиями нанесен учреждению ущерб в размере более 1,5 млн рублей. «Судом установлено, что подрядчик закупил и уложил дешевый линолеум, причинив поликлинике ущерб в размере более 1,5 млн рублей. Подсудимый Х. признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Соликамского городского суда. Помимо этого, осужденный лишен права занимать руководящие должности и участвовать в аукционах на заключение госконтрактов. С него взыскан материальный ущерб, причиненный поликлинике. Основное наказание предпринимателю отсрочено до достижения одним из его детей 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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