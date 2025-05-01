В Соликамске предприниматель попался на мошенничестве при ремонте поликлиники

В городе Соликамск Пермского края завершено рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя, оказавшегося мошенником. Подрядчик при ремонте городской поликлиники уложил дешевый линолеум вопреки заключенному контракту. Тем самым подсудимый своими действиями нанесен учреждению ущерб в размере более 1,5 млн рублей.
«Судом установлено, что подрядчик закупил и уложил дешевый линолеум, причинив поликлинике ущерб в размере более 1,5 млн рублей. Подсудимый Х. признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Соликамского городского суда.
Помимо этого, осужденный лишен права занимать руководящие должности и участвовать в аукционах на заключение госконтрактов. С него взыскан материальный ущерб, причиненный поликлинике. Основное наказание предпринимателю отсрочено до достижения одним из его детей 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил.
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