В Соликамске осудят директора фирмы, похитившего деньги при ремонте поликлиники

В городе Соликамске Пермского края прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег при ремонте поликлиники. Обвинение по статье «Мошенничество» (ч.4 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору ООО «Виртус-Инжиниринг», сообщается на сайте краевой прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемый, в период с сентября по декабрь 2018 года включительно, возглавляя крупную строительную организацию, похитил более 5,2 млн рублей», — указано на сайте прокуратуры. Как установило следствие, директор указанной фирмы заключил договоры с ГБУЗ Пермского края «Городская больница Соликамска» на капитальный ремонт здания городской поликлиники. При этом он составил фиктивные документы об использованных материалах, оборудовании, объемах выполненных работ и их стоимости.
Заказчик оплачивал работы на основании отчетности, которую предоставлял ему предприниматель. Сейчас на имущество обвиняемого, в рамках возмещения причиненного им ущерба, наложен арест на 6,7 млн рублей.
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