28 ноября 2023

В Соликамске осудят директора фирмы, похитившего деньги при ремонте поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото:

В городе Соликамске Пермского края прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег при ремонте поликлиники. Обвинение по статье «Мошенничество» (ч.4 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору ООО «Виртус-Инжиниринг», сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемый, в период с сентября по декабрь 2018 года включительно, возглавляя крупную строительную организацию, похитил более 5,2 млн рублей», — указано на сайте прокуратуры. Как установило следствие, директор указанной фирмы заключил договоры с ГБУЗ Пермского края «Городская больница Соликамска» на капитальный ремонт здания городской поликлиники. При этом он составил фиктивные документы об использованных материалах, оборудовании, объемах выполненных работ и их стоимости.

Заказчик оплачивал работы на основании отчетности, которую предоставлял ему предприниматель. Сейчас на имущество обвиняемого, в рамках возмещения причиненного им ущерба, наложен арест на 6,7 млн рублей.

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В городе Соликамске Пермского края прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег при ремонте поликлиники. Обвинение по статье «Мошенничество» (ч.4 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору ООО «Виртус-Инжиниринг», сообщается на сайте краевой прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый, в период с сентября по декабрь 2018 года включительно, возглавляя крупную строительную организацию, похитил более 5,2 млн рублей», — указано на сайте прокуратуры. Как установило следствие, директор указанной фирмы заключил договоры с ГБУЗ Пермского края «Городская больница Соликамска» на капитальный ремонт здания городской поликлиники. При этом он составил фиктивные документы об использованных материалах, оборудовании, объемах выполненных работ и их стоимости. Заказчик оплачивал работы на основании отчетности, которую предоставлял ему предприниматель. Сейчас на имущество обвиняемого, в рамках возмещения причиненного им ущерба, наложен арест на 6,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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