01 мая 2025

Леса под запретом, сломанный арт-объект и возросшая аренда: главное в Кургане за 2 мая

Мэрия Кургана продлила запрет на посещение лесов до 22 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдыха в курганских лесах не будет до 22 мая из-за противопожарных мер
Отдыха в курганских лесах не будет до 22 мая из-за противопожарных мер Фото:

В Кургане до 22 мая продлили запрет на посещение лесов — из-за особого противопожарного режима. Нарушителям грозят огромные штрафы и даже уголовные дела. Запреты распространяются на пребывание граждан в лесах, проведение в них работ и использование открытого огня.

В Кургане продлили запрет на посещение лесов

Мэрия Кургана продлила запрет на посещение лесов до 22 мая. Это связано с продолжающимся особым противопожарным режимом, который действует с 11 апреля. Исключения сделаны лишь для экопарка «Рябковский» и водоема «Голубые озера». За нарушение грозят штрафы до 800 тысяч рублей для юрлиц, а при тяжких последствиях возможна и уголовная ответственность.

Афиша ко Дню Победы 

Администрация представила полную программу празднования 9 Мая. Торжества начнутся с 5 мая и охватят десятки площадок: от скверов и библиотек до торговых центров и Парка Победы. Запланированы концерты, акции, автопробег и финальный салют. Вечером 9 мая в ЦПКиО выступит группа «Партизан FM».

МЧС предупредило о сильном ветре

ГУ МЧС по Курганской области предупредило о кратковременных дождях и порывах ветра до 17 м/с. Жителей просят убрать с балконов опасные предметы и не прятаться от непогоды под деревьями. Подчеркивается, что при сильном ветре возможно падение деревьев и обрыв линий электропередачи.

Более 1200 патрульных групп охраняют регион от пожаров

В Курганской области работают более 1200 патрулей, следящих за соблюдением противопожарного режима. Об этом сообщил замгубернатора Станислав Носков. Нарушителям грозят штрафы до миллиона рублей. За информацию о виновниках возгораний обещано вознаграждение до 10 тысяч рублей.

В Заозерном восстановят поврежденный арт-объект с планетами

В Кургане восстановят разрушенный арт-объект «Астрономия» в 4-м микрорайоне Заозерного. Вандалы повредили «Сатурн», а также покрытие «Юпитера» и подсветку «Венеры». Мэрия подала заявление в полицию и потребовала от подрядчика восстановить объект по гарантии. Работы завершат в мае, на территории уже установлены камеры наблюдения.

Курган обогнал Москву по темпу рост цен на аренду комнат

За год аренда комнат в Кургане подорожала на 42,8%, до 10 550 рублей. Это один из самых высоких показателей в стране — город делит восьмое место с Саранском. Для сравнения, в Москве темпы роста составили 36,5%, в Тюмени — 14%. Данные привел портал «Мир квартир».

Губернатор Шумков осудил разрастание мегаполисов

Глава региона заявил, что рост агломераций разрушает демографию и «высасывает» людей из деревень. По его словам, это превращает страну в безжизненное многоэтажное пространство и подрывает национальную устойчивость. «Это вопрос выживания нации. Русских должно быть много», — подчеркнул губернатор.

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В Кургане до 22 мая продлили запрет на посещение лесов — из-за особого противопожарного режима. Нарушителям грозят огромные штрафы и даже уголовные дела. Запреты распространяются на пребывание граждан в лесах, проведение в них работ и использование открытого огня. В Кургане продлили запрет на посещение лесов Мэрия Кургана продлила запрет на посещение лесов до 22 мая. Это связано с продолжающимся особым противопожарным режимом, который действует с 11 апреля. Исключения сделаны лишь для экопарка «Рябковский» и водоема «Голубые озера». За нарушение грозят штрафы до 800 тысяч рублей для юрлиц, а при тяжких последствиях возможна и уголовная ответственность. Афиша ко Дню Победы  Администрация представила полную программу празднования 9 Мая. Торжества начнутся с 5 мая и охватят десятки площадок: от скверов и библиотек до торговых центров и Парка Победы. Запланированы концерты, акции, автопробег и финальный салют. Вечером 9 мая в ЦПКиО выступит группа «Партизан FM». МЧС предупредило о сильном ветре ГУ МЧС по Курганской области предупредило о кратковременных дождях и порывах ветра до 17 м/с. Жителей просят убрать с балконов опасные предметы и не прятаться от непогоды под деревьями. Подчеркивается, что при сильном ветре возможно падение деревьев и обрыв линий электропередачи. Более 1200 патрульных групп охраняют регион от пожаров В Курганской области работают более 1200 патрулей, следящих за соблюдением противопожарного режима. Об этом сообщил замгубернатора Станислав Носков. Нарушителям грозят штрафы до миллиона рублей. За информацию о виновниках возгораний обещано вознаграждение до 10 тысяч рублей. В Заозерном восстановят поврежденный арт-объект с планетами В Кургане восстановят разрушенный арт-объект «Астрономия» в 4-м микрорайоне Заозерного. Вандалы повредили «Сатурн», а также покрытие «Юпитера» и подсветку «Венеры». Мэрия подала заявление в полицию и потребовала от подрядчика восстановить объект по гарантии. Работы завершат в мае, на территории уже установлены камеры наблюдения. Курган обогнал Москву по темпу рост цен на аренду комнат За год аренда комнат в Кургане подорожала на 42,8%, до 10 550 рублей. Это один из самых высоких показателей в стране — город делит восьмое место с Саранском. Для сравнения, в Москве темпы роста составили 36,5%, в Тюмени — 14%. Данные привел портал «Мир квартир». Губернатор Шумков осудил разрастание мегаполисов Глава региона заявил, что рост агломераций разрушает демографию и «высасывает» людей из деревень. По его словам, это превращает страну в безжизненное многоэтажное пространство и подрывает национальную устойчивость. «Это вопрос выживания нации. Русских должно быть много», — подчеркнул губернатор.
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