02 мая 2025

Как курганцы проводят майские праздники: дача, поезда и аниме

Курганцы в майские праздники жарят шашлыки и смотрят аниме
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы в майские праздники смотрят аниме и жарят шашлыки
Курганцы в майские праздники смотрят аниме и жарят шашлыки Фото:

Майские праздники для жителей Кургана стали временем самых разных занятий: от активного труда на дачах до отдыха вдали от дома. Корреспондент URA.RU изучил комментарии курганцев в telegram-канале «Курганистан».

Некоторые выбрались за пределы региона. Дим Димыч отметил, что едет «в поезде, Ростовская обл.», а пользователь «Tanushri Tanushri» отдыхает в Казани. Людмила Баштовая с юмором добавила: «Уехали туда, где можно жарить шашлыки».

Те, кто остался в городе, нашли уют в привычных занятиях. Жанна коротко ответила: «Просто дома», а Лариса Паршина призналась: «Люблю дома посидеть». Игорюха посвятил время культуре: «Смотрим аниме», а Андрей Крашенинников предпочел спокойствие: «Телевизор смотрим и чай пьем».Пользователь под ником «Джон» подошел к отдыху системно: «Ранний подъем, аффирмации, спорт, готовка + танцы, книги, просмотр кино... Горим, а не живем».

Не все смогли позволить себе отдых. Один из подписчиков лаконично сообщил: «Работаем», а Сергей Толмачев пожаловался: «У меня нет майских праздников — я учусь». Ольга Зубкова столкнулась с вынужденным перерывом: «Болею, спина, и перед теликом не полежать».

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Майские праздники для жителей Кургана стали временем самых разных занятий: от активного труда на дачах до отдыха вдали от дома. Корреспондент URA.RU изучил комментарии курганцев в telegram-канале «Курганистан». Некоторые выбрались за пределы региона. Дим Димыч отметил, что едет «в поезде, Ростовская обл.», а пользователь «Tanushri Tanushri» отдыхает в Казани. Людмила Баштовая с юмором добавила: «Уехали туда, где можно жарить шашлыки». Те, кто остался в городе, нашли уют в привычных занятиях. Жанна коротко ответила: «Просто дома», а Лариса Паршина призналась: «Люблю дома посидеть». Игорюха посвятил время культуре: «Смотрим аниме», а Андрей Крашенинников предпочел спокойствие: «Телевизор смотрим и чай пьем».Пользователь под ником «Джон» подошел к отдыху системно: «Ранний подъем, аффирмации, спорт, готовка + танцы, книги, просмотр кино... Горим, а не живем». Не все смогли позволить себе отдых. Один из подписчиков лаконично сообщил: «Работаем», а Сергей Толмачев пожаловался: «У меня нет майских праздников — я учусь». Ольга Зубкова столкнулась с вынужденным перерывом: «Болею, спина, и перед теликом не полежать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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