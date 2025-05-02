Как курганцы проводят майские праздники: дача, поезда и аниме

Майские праздники для жителей Кургана стали временем самых разных занятий: от активного труда на дачах до отдыха вдали от дома. Корреспондент URA.RU изучил комментарии курганцев в telegram-канале «Курганистан».
Некоторые выбрались за пределы региона. Дим Димыч отметил, что едет «в поезде, Ростовская обл.», а пользователь «Tanushri Tanushri» отдыхает в Казани. Людмила Баштовая с юмором добавила: «Уехали туда, где можно жарить шашлыки».
Те, кто остался в городе, нашли уют в привычных занятиях. Жанна коротко ответила: «Просто дома», а Лариса Паршина призналась: «Люблю дома посидеть». Игорюха посвятил время культуре: «Смотрим аниме», а Андрей Крашенинников предпочел спокойствие: «Телевизор смотрим и чай пьем».Пользователь под ником «Джон» подошел к отдыху системно: «Ранний подъем, аффирмации, спорт, готовка + танцы, книги, просмотр кино... Горим, а не живем».
Не все смогли позволить себе отдых. Один из подписчиков лаконично сообщил: «Работаем», а Сергей Толмачев пожаловался: «У меня нет майских праздников — я учусь». Ольга Зубкова столкнулась с вынужденным перерывом: «Болею, спина, и перед теликом не полежать».
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