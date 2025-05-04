Закрытие главной переправы, трагедия в горах и увеличение расходов: шесть главных новостей ЯНАО

В ЯНАО увеличилось количество несчастных случаев. Одним из таких стала трагедия горах Приуральского района — двое ямальцев провалились в расщелину. Для безопасности жителей, из-за потепления в регионе вели ряд ограничений. Они касаются рыбалки на льду и работы переправы Салехард-Лабытнанги. Еще одним поводом для беспокойства стал рост расходов. Это сказалось на дефиците бюджета городов и кошельке ямальцев. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 28 апреля по 4 мая.
В ЯНАО сильно возросли расходы и немного увеличились зарплаты
По итогам первого квартала 2025 года, в трех городах ЯНАО наблюдается значительный дефицит бюджета. В Салехарде, например, доходы не превысили 5,507 миллиарда рублей, а расходы составили 5,680 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета города — 172,280 миллиона рублей.
Аналогичная ситуация происходит в Ноябрьске и Лабытнанги. Так, в Ноябрьске доходы равнялись 4,295 миллиарда рублей, а расходы 4,426 миллиарда, дефицит — 130,764 миллиона. В Лабытнанги доходы составили 1,878 миллиарда рублей, а расходы 2,030 миллиарда, дефицит — 151,795 миллиона.
Что касается кошельков ямальцев — в ЯНАО выросла медиана предлагаемых зарплат. Сейчас она составляет 100,1 тысячи рублей, что на 7,8 тысячи больше, чем годом ранее. Самый большой прирост показала должность руководителя отдела логистики — зарплата выросла на 73,8 тысячи рублей, составив в среднем 225 тысяч.
Несмотря на это, увеличения денег ямальцы не заметили. Дело в том, что годовая инфляция в регионе выросла на 0,6%, составив 7,86%. Сильнее всего подорожали услуги и продовольственные товары — то, что необходимо каждый день — а вот непродовольственные товары наоборот подешевели.
На Ямале произошли крупные коррупционные скандалы
В ЯНАО директора «Ямалавтодор» Давида Сарашвили уволили в связи с утратой доверия. Официальным поводом стало заключение Сарашвили договоров на предоставление услуг и поставку материалов на сумму свыше 111 миллионов рублей с руководителем коммерческой организации, который связан с ним дальним родством. При этом глава предприятия не предпринял необходимых действий для урегулирования возникшего конфликта интересов. Коррупционное дело экс-директора «Ямалавтодор» началось еще 26 марта, когда ФСБ, СОБР и СКР провели совместную операцию по его задержанию.
В то же время экс-гендиректору ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» Константину Михайлицкому вынесен приговор по обвинению в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суд назначил Михайлицкому 12 лет лишения свободы со штрафом в размере трех миллионов рублей, отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью на срок два с половиной года. Кроме того, наложенный ранее арест на имущество осужденного, включая дорогостоящие объекты недвижимости и денежные средства, сохранен для обеспечения возмещения причиненного ущерба.
В ЯНАО вернутся два топ-чиновника
Экс-вице-мэр Салехарда, нынешняя топ-сотрудница департамента информационной политики (ДИП) Свердловской области Анастасия Попова вернется в ЯНАО в случае перехода помощника уральского полпреда Евгения Гурария в окружное правительство. Это возможно, потому что вероятному новому заму губернатора понадобится человек, который поможет изучить специфику местной внутренней политики. Несмотря на это, источники в окружении Поповой утверждают, что она о смене работы пока не думает.
Также новую должность в регионе прочат экс-президенту Ассоциации КМНС, Сибири и Дальнего Востока, сенатору от Законодательного собрания ЯНАО Григорию Ледкову. Предполагается, что после того, как чиновник уйдет с поста члена Совета Федерации, он станет новым представителем губернатора Дмитрия Артюхова в Тазовском районе. Так власти смогут выполнить поручение губернатора разобраться с рыбодобывающей отраслью, ведь Ледков уже лидировал по рыбодобыче в регионе.
Главная переправа ЯНАО закрылась для движения авто
В ночь с четверга на пятницу — 2 мая в 00:00 — закрылась главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Движение для всех транспортных средств было запрещено.
В тот же день там запустили суда на воздушной подушке. Они курсируют каждые 15 минут, начиная с 06:45 и заканчивая 22:45. Стоимость проезда составляет 180 рублей для взрослых, 90 рублей для детей и 18 рублей за провоз 10 килограммов багажа.
Позже выяснилось, что на переправе остановили запись видеокамер, работающих в онлайн-режиме. Она недоступна уже несколько дней. Ранее ее можно было смотреть круглогодично и в любое время суток, что позволяло отслеживать пробки на подъездах к переправе. В Ростелекоме URA.RU пояснили, что это связано с процедурой продления договора. Камеры продолжат работать уже на этой неделе.
В ЯНАО за неделю заблудились четыре снегоходчика
В ЯНАО участились случаи заблудившихся снегоходчиков. Один из таких закончился трагедией: в горах Приуральского района ЯНАО мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину. Им потребовалась медпомощь, но вертолет не смог вылететь из-за погоды.
Чтобы добраться до людей, сотрудники «Ямалспас» сами выдвинулись к ним на снегоходах. По приезде оказалось, что мужчина уже погиб. Женщина же находится в тяжелом состоянии в больнице Харпа.
После происшествия сотрудники Следственного комитета Ямала организовали доследственную проверку. По данным ведомства, мужчина 1988 года рождения и женщина 1982 года рождения прибыли в регион из города Воркуты и направились на снегоходе по заповеднику «Ингилор» в горной местности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи также опубликовали видео с места трагедии.
Еще двое заблудившихся снегоходчиков были найдены в Тазовском районе. Они потерялись 28 апреля и целые сутки провели в тундре. При этом, изначально «Ямалспас» выдвинулись искать только одного из них — мужчина выехал из фактории 5-6 Пески, затем сообщил о дезориентации жене, которая, в свою очередь, и обратилась в «Ямалспас». Сотрудники ведомства немедленно отправились на поиски, в результате чего были найдены не только потерявшийся мужчина, но и еще один снегоходчик. Оба спасенных были доставлены в Тазовский, медпомощь им не потребовалась.
На Ямале активно борются с незаконной миграцией
А в Ноябрьске и Надыме полицейские провели рейд по мигрантам. Благодаря проведенной работе, в ОМВД по Ноябрьску доставлено 86 иностранных граждан, с которыми проведены профилактические беседы. Также выявлено 35 административных правонарушений (большинство — нарушения правил въезда, либо режима пребывания в РФ), установлены четыре предпринимателя, осуществляющие торговлю без лицензии и проверено более 100 автомобилей, из-за чего выявлено еще 44 нарушения.
В Надыме же выявлено 32 административных правонарушения. Из них семь нарушений правил въезда, либо режима пребывания в РФ, пять не встали на миграционный учет, у четырех отсутствовали документы на право пребывания в РФ, у семерых окончился трудовой договор и так далее.
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