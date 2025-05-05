Правительство РФ готовится ускорить работу над бюджетом

Правительство Российской Федерации приняло решение ускорить процесс подготовки бюджета, внедрив новые подходы к его составлению, сообщили журналисты. В рамках поправок, предложенных Министерством финансов, будут реализованы идеи, направленные на оптимизацию внутренней работы, такие как отказ от избыточной документации, автоматизация процессов и параллельное согласование решений.
«Правительство готовится ускорить работу над бюджетом. В поправках к правилам его составления Минфин внедрил идеи аппарата правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко по убыстрению внутренней работы — отказ от избыточных бумаг, автоматизацию процессов и „параллельное“ согласование решений с опорой на информатизацию управления казной», — сообщил «Коммерсант».
Там же уточнили, что изменения стали ответом на растущие экономические риски, связанные с санкциями и торговой войной. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий модернизацию работы правительства, отметил, что накопленный опыт оптимизации процессов будет использован для улучшения бюджетного процесса.
Основные изменения касаются правил расчетов и сроков подготовки проекта федерального бюджета. Теперь главные распорядители бюджетных средств смогут представлять свои предложения в Минфин без предварительного согласования, что значительно упростит процесс. Также регионы будут заранее информированы о показателях, необходимых для получения федеральных субсидий.
В условиях неопределенности, вызванной возможным усилением санкций и изменениями на мировых рынках, правительство стремится к гибкости в бюджетном планировании. Минфин уже пересмотрел прогнозы доходов.
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