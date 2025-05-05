Mash: певица Монеточка* подала заявку на закрытие последнего ИП в России

Певица родом из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова (признана иноагентом в РФ), известная под псевдонимом Монеточка, подала заявку на ликвидацию своего индивидуального предпринимательства (ИП) в России. Об этом сообщает «Mash».
«Иноагент Монеточка закрывает свою ИПшку, чтобы окончательно оборвать все связи с Россией», — пишет telegram-канал «Mash». До последнего времени за артисткой числилось ИП, связанное с деятельностью в области искусств — оно использовалось для оформления концертов и заключения контрактов на территории страны.
Решение о закрытии бизнеса связано с тем, что Монеточка окончательно завершает деловые отношения с Россией. С 2022 года певица проживает в Литве, куда переехала вместе с супругом. В прошлом году артистка зарегистрировала новую фирму в Вильнюсе. Именно эта компания теперь занимается организацией ее концертных туров и оформлением соответствующих контрактов. На выступлениях Монеточки за рубежом, в том числе в странах Европы, звучат проукраинские лозунги, что стало одной из причин ее признания иностранным агентом в России.
*Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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