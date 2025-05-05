05 мая 2025

Бывший шадринский колхозник заставил чиновников дать ему звание «Ветерана труда»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский колхозник добился звания ветерана труда
Курганский колхозник добился звания ветерана труда Фото:

Житель Шадринского округа Курганской области добился звания «Ветеран труда». Мужчина, работавший в колхозе, подал иск к департаменту соцполитики региона и выиграл суд. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сфере правозащиты.

«Бывший шофер колхоза имени Чапаева шадринского села Нижнеполевское обратился в суд. В иске он указывал, что получил отказ курганского департамента соцполитики о присвоении звания „Ветерана труда“. В качестве доказательства на присвоение звания он предоставлял знак победителя соцсоревнования. Суд требования бывшего колхозника удовлетворил», — рассказали источники.

Информация подтвердилась данными картотеки Шадринского районного суда. Там рассматривался иск бывшего шофера к чиновникам, которые отказались давать ему звание на основании имевшегося знака победителя соревнования социалистического труда за 1975 год.

В суд были вызваны свидетели, среди которых был бывший коллега истца. Работавший механизатором в колхозе мужчина также получил полвека назад знак победителя соцсоревнования и ему позднее было присвоено звание ветерана.

Чиновники давали ответ бывшему шоферу, что представленное им удостоверение о награждении знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года» не содержит ссылку на решение министерства или ведомства с указанием номера. В соответствии с чем данное звание якобы не является ведомственным знаком отличия в труде.

Суд посчитало доводы департамента необоснованными. Знаком победителей соцсоревнований награждались лучшие представители трудовых коллективов. Соответственно, удостоверения давались за достижения в труде. При этом знак является свидетельством общесоюзного значения, изготавливался на Гознаке и является ведомственной наградой. Награда была признана основанием для присвоения шадринцу звания «Ветерана труда».

Редакция обратилась за комментариями к представителям областного департамента. Ответ ожидается. 

В Шадринске ранее отмечали заслуги ветеранов, проживающих в городе: на их домах появились памятные таблички, а также были вручены муниципальные награды и присвоено звание «Почетный гражданин города Шадринска». Аналогичные меры поддержки и признания реализуются и в других муниципалитетах Курганской области, где ветеранам вручают почетные звания и денежные выплаты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Шадринского округа Курганской области добился звания «Ветеран труда». Мужчина, работавший в колхозе, подал иск к департаменту соцполитики региона и выиграл суд. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сфере правозащиты. «Бывший шофер колхоза имени Чапаева шадринского села Нижнеполевское обратился в суд. В иске он указывал, что получил отказ курганского департамента соцполитики о присвоении звания „Ветерана труда“. В качестве доказательства на присвоение звания он предоставлял знак победителя соцсоревнования. Суд требования бывшего колхозника удовлетворил», — рассказали источники. Информация подтвердилась данными картотеки Шадринского районного суда. Там рассматривался иск бывшего шофера к чиновникам, которые отказались давать ему звание на основании имевшегося знака победителя соревнования социалистического труда за 1975 год. В суд были вызваны свидетели, среди которых был бывший коллега истца. Работавший механизатором в колхозе мужчина также получил полвека назад знак победителя соцсоревнования и ему позднее было присвоено звание ветерана. Чиновники давали ответ бывшему шоферу, что представленное им удостоверение о награждении знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года» не содержит ссылку на решение министерства или ведомства с указанием номера. В соответствии с чем данное звание якобы не является ведомственным знаком отличия в труде. Суд посчитало доводы департамента необоснованными. Знаком победителей соцсоревнований награждались лучшие представители трудовых коллективов. Соответственно, удостоверения давались за достижения в труде. При этом знак является свидетельством общесоюзного значения, изготавливался на Гознаке и является ведомственной наградой. Награда была признана основанием для присвоения шадринцу звания «Ветерана труда». Редакция обратилась за комментариями к представителям областного департамента. Ответ ожидается.  В Шадринске ранее отмечали заслуги ветеранов, проживающих в городе: на их домах появились памятные таблички, а также были вручены муниципальные награды и присвоено звание «Почетный гражданин города Шадринска». Аналогичные меры поддержки и признания реализуются и в других муниципалитетах Курганской области, где ветеранам вручают почетные звания и денежные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...