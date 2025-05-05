Бывший шадринский колхозник заставил чиновников дать ему звание «Ветерана труда»

Житель Шадринского округа Курганской области добился звания «Ветеран труда». Мужчина, работавший в колхозе, подал иск к департаменту соцполитики региона и выиграл суд. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сфере правозащиты.
«Бывший шофер колхоза имени Чапаева шадринского села Нижнеполевское обратился в суд. В иске он указывал, что получил отказ курганского департамента соцполитики о присвоении звания „Ветерана труда“. В качестве доказательства на присвоение звания он предоставлял знак победителя соцсоревнования. Суд требования бывшего колхозника удовлетворил», — рассказали источники.
Информация подтвердилась данными картотеки Шадринского районного суда. Там рассматривался иск бывшего шофера к чиновникам, которые отказались давать ему звание на основании имевшегося знака победителя соревнования социалистического труда за 1975 год.
В суд были вызваны свидетели, среди которых был бывший коллега истца. Работавший механизатором в колхозе мужчина также получил полвека назад знак победителя соцсоревнования и ему позднее было присвоено звание ветерана.
Чиновники давали ответ бывшему шоферу, что представленное им удостоверение о награждении знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года» не содержит ссылку на решение министерства или ведомства с указанием номера. В соответствии с чем данное звание якобы не является ведомственным знаком отличия в труде.
Суд посчитало доводы департамента необоснованными. Знаком победителей соцсоревнований награждались лучшие представители трудовых коллективов. Соответственно, удостоверения давались за достижения в труде. При этом знак является свидетельством общесоюзного значения, изготавливался на Гознаке и является ведомственной наградой. Награда была признана основанием для присвоения шадринцу звания «Ветерана труда».
Редакция обратилась за комментариями к представителям областного департамента. Ответ ожидается.
В Шадринске ранее отмечали заслуги ветеранов, проживающих в городе: на их домах появились памятные таблички, а также были вручены муниципальные награды и присвоено звание «Почетный гражданин города Шадринска». Аналогичные меры поддержки и признания реализуются и в других муниципалитетах Курганской области, где ветеранам вручают почетные звания и денежные выплаты.
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