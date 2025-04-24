В Шадринске установили памятные таблички на домах, где живут ветераны. Фото

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Глава Шадринска лично вручил муниципальные награды ветеранам
Глава Шадринска лично вручил муниципальные награды ветеранам Фото:

В Шадринске (Курганская область) на фасадах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, появились памятные таблички. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в Шадринске проживают четыре ветерана. «В Шадринске их осталось четверо: Виталий Зайцев, Александр Титов, Надежда Пушкарева и Николай Юровских», — пишет ведомство. Глава города Антон Мокан лично вручил муниципальные награды ветеранам и отметил значимость их подвига для современников.

Ранее этим же четырем ветеранам Великой Отечественной войны было присвоено звание «Почетный гражданин города Шадринска» решением депутатов городской думы в знак признания их заслуг в годы войны и в послевоенный период. Подобные инициативы по увековечиванию памяти участников войны реализуются и в других городах Курганской области, где ветеранам также вручают почетные звания и денежные выплаты.

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В Шадринске (Курганская область) на фасадах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, появились памятные таблички. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Всего в Шадринске проживают четыре ветерана. «В Шадринске их осталось четверо: Виталий Зайцев, Александр Титов, Надежда Пушкарева и Николай Юровских», — пишет ведомство. Глава города Антон Мокан лично вручил муниципальные награды ветеранам и отметил значимость их подвига для современников. Ранее этим же четырем ветеранам Великой Отечественной войны было присвоено звание «Почетный гражданин города Шадринска» решением депутатов городской думы в знак признания их заслуг в годы войны и в послевоенный период. Подобные инициативы по увековечиванию памяти участников войны реализуются и в других городах Курганской области, где ветеранам также вручают почетные звания и денежные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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