04 мая 2025

В курганском округе иномарка разбилась вдребезги и погиб водитель с пассажиркой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП случилось 5 мая (архивное фото)
ДТП случилось 5 мая (архивное фото) Фото:

В Юргамышском округе (Курганская область) сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего 5 мая на 206-м километре автодороги «Иртыш». Водитель (1951 года рождения) иномарки Kia при повороте налево не пропустил большегруз. В результате столкновения водитель и пассажирка авто скончались. Об этом сообщает Госавтоинспекция Курганской области.

«Сегодня, 5 мая, в столкновении транспортных средств на 206-ом километре автодороги „Иртыш“ погибли водитель и пассажир», — пишет ведомство. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с призывом проявлять максимальную внимательность и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание инспекторы просят уделить пожилым водителям, поскольку именно невнимательность и несоблюдение ПДД часто становятся причинами трагедий на дорогах региона.

Ранее в Курганской области уже происходили смертельные аварии — так, 20 апреля в Куртамышском округе водитель Toyota Land Cruiser погиб после съезда с дороги, причиной трагедии стали превышение скорости и отсутствие ремня безопасности. Госавтоинспекция региона неоднократно призывала водителей соблюдать ПДД и быть внимательными.

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В Юргамышском округе (Курганская область) сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего 5 мая на 206-м километре автодороги «Иртыш». Водитель (1951 года рождения) иномарки Kia при повороте налево не пропустил большегруз. В результате столкновения водитель и пассажирка авто скончались. Об этом сообщает Госавтоинспекция Курганской области. «Сегодня, 5 мая, в столкновении транспортных средств на 206-ом километре автодороги „Иртыш“ погибли водитель и пассажир», — пишет ведомство. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с призывом проявлять максимальную внимательность и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание инспекторы просят уделить пожилым водителям, поскольку именно невнимательность и несоблюдение ПДД часто становятся причинами трагедий на дорогах региона. Ранее в Курганской области уже происходили смертельные аварии — так, 20 апреля в Куртамышском округе водитель Toyota Land Cruiser погиб после съезда с дороги, причиной трагедии стали превышение скорости и отсутствие ремня безопасности. Госавтоинспекция региона неоднократно призывала водителей соблюдать ПДД и быть внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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