В Юргамышском округе (Курганская область) сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего 5 мая на 206-м километре автодороги «Иртыш». Водитель (1951 года рождения) иномарки Kia при повороте налево не пропустил большегруз. В результате столкновения водитель и пассажирка авто скончались. Об этом сообщает Госавтоинспекция Курганской области.
«Сегодня, 5 мая, в столкновении транспортных средств на 206-ом километре автодороги „Иртыш“ погибли водитель и пассажир», — пишет ведомство. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с призывом проявлять максимальную внимательность и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание инспекторы просят уделить пожилым водителям, поскольку именно невнимательность и несоблюдение ПДД часто становятся причинами трагедий на дорогах региона.
Ранее в Курганской области уже происходили смертельные аварии — так, 20 апреля в Куртамышском округе водитель Toyota Land Cruiser погиб после съезда с дороги, причиной трагедии стали превышение скорости и отсутствие ремня безопасности. Госавтоинспекция региона неоднократно призывала водителей соблюдать ПДД и быть внимательными.
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