Губернатор Шумков похвалил главу округа в Курганской области

Губернатор Вадим Шумков похвалил главу Альменевского округа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шумков похвалил главу Альменевского округа
Шумков похвалил главу Альменевского округа Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочей поездки в Альменевский округ высоко оценил работу местных властей и лично поблагодарил главу округа Алексея Снежко за эффективную организацию развития территории. Об этом сообщают власти региона.

«В целом мне нравится, как развивается муниципальный округ, идет поступательное, устойчивое улучшение. Даже внешне — школы, детские садики, центральный парк, дороги — все претерпело изменения», — отметил Шумков, подводя итоги поездки.

По его словам, в округе активно идут процессы газификации, ремонта и строительства дорог, благоустройства социальных объектов. Губернатор подчеркнул, что даже несмотря на удаленность и ограниченные ресурсы, Альменевский округ демонстрирует значительный прогресс, и в этом — большая заслуга местной команды.

За последние годы в селе Альменево проводится масштабное обновление социальной инфраструктуры: капитально отремонтированы три школы, завершается ремонт еще одной, обновляется местная больница и благоустраиваются общественные пространства. В регионе также уделяют внимание контролю качества работ, после выявленных ранее недочетов в других муниципалитетах. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочей поездки в Альменевский округ высоко оценил работу местных властей и лично поблагодарил главу округа Алексея Снежко за эффективную организацию развития территории. Об этом сообщают власти региона. «В целом мне нравится, как развивается муниципальный округ, идет поступательное, устойчивое улучшение. Даже внешне — школы, детские садики, центральный парк, дороги — все претерпело изменения», — отметил Шумков, подводя итоги поездки. По его словам, в округе активно идут процессы газификации, ремонта и строительства дорог, благоустройства социальных объектов. Губернатор подчеркнул, что даже несмотря на удаленность и ограниченные ресурсы, Альменевский округ демонстрирует значительный прогресс, и в этом — большая заслуга местной команды. За последние годы в селе Альменево проводится масштабное обновление социальной инфраструктуры: капитально отремонтированы три школы, завершается ремонт еще одной, обновляется местная больница и благоустраиваются общественные пространства. В регионе также уделяют внимание контролю качества работ, после выявленных ранее недочетов в других муниципалитетах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...