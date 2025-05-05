Губернатор Шумков похвалил главу округа в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочей поездки в Альменевский округ высоко оценил работу местных властей и лично поблагодарил главу округа Алексея Снежко за эффективную организацию развития территории. Об этом сообщают власти региона.
«В целом мне нравится, как развивается муниципальный округ, идет поступательное, устойчивое улучшение. Даже внешне — школы, детские садики, центральный парк, дороги — все претерпело изменения», — отметил Шумков, подводя итоги поездки.
По его словам, в округе активно идут процессы газификации, ремонта и строительства дорог, благоустройства социальных объектов. Губернатор подчеркнул, что даже несмотря на удаленность и ограниченные ресурсы, Альменевский округ демонстрирует значительный прогресс, и в этом — большая заслуга местной команды.
За последние годы в селе Альменево проводится масштабное обновление социальной инфраструктуры: капитально отремонтированы три школы, завершается ремонт еще одной, обновляется местная больница и благоустраиваются общественные пространства. В регионе также уделяют внимание контролю качества работ, после выявленных ранее недочетов в других муниципалитетах.
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