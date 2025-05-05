05 мая 2025

Власти Ишима выкупили у жителей участки ради строительства насыпей. Видео

Администрация Ишима выкупила у жителей участки, чтобы защитить город от паводка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отмечается, что участки, где есть жилые дома, власти никак не трогали
Отмечается, что участки, где есть жилые дома, власти никак не трогали Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Ишиме выкупили часть земельных участков для того, чтобы построить насыпи. В будущем на этом месте появится полноценная дамба. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал глава города Федор Шишкин. Отмечается, что участки, где есть жилые дома, власти никак не трогали.

«Мы заплатили деньги за землю, жители с пониманием к этому отнеслись. И построили здесь свежие насыпи, на перспективу на этом месте будут построены хорошие дамбы. Во время прошлого поводка здесь все укрепляли просто мешками и пленкой», — рассказал Шишкин.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме в зону затопления попал авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Скорость прибывания воды в реке заметно снижается. По данным на 6 мая, за сутки река выросла на три сантиметра и достигла отметки 945 см. На земляных насыпях ведут круглосуточное патрулирование.

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В Ишиме выкупили часть земельных участков для того, чтобы построить насыпи. В будущем на этом месте появится полноценная дамба. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал глава города Федор Шишкин. Отмечается, что участки, где есть жилые дома, власти никак не трогали. «Мы заплатили деньги за землю, жители с пониманием к этому отнеслись. И построили здесь свежие насыпи, на перспективу на этом месте будут построены хорошие дамбы. Во время прошлого поводка здесь все укрепляли просто мешками и пленкой», — рассказал Шишкин. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме в зону затопления попал авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Скорость прибывания воды в реке заметно снижается. По данным на 6 мая, за сутки река выросла на три сантиметра и достигла отметки 945 см. На земляных насыпях ведут круглосуточное патрулирование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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