В Ишиме выкупили часть земельных участков для того, чтобы построить насыпи. В будущем на этом месте появится полноценная дамба. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал глава города Федор Шишкин. Отмечается, что участки, где есть жилые дома, власти никак не трогали.
«Мы заплатили деньги за землю, жители с пониманием к этому отнеслись. И построили здесь свежие насыпи, на перспективу на этом месте будут построены хорошие дамбы. Во время прошлого поводка здесь все укрепляли просто мешками и пленкой», — рассказал Шишкин.
Ранее URA.RU писало, что в Ишиме в зону затопления попал авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Скорость прибывания воды в реке заметно снижается. По данным на 6 мая, за сутки река выросла на три сантиметра и достигла отметки 945 см. На земляных насыпях ведут круглосуточное патрулирование.
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