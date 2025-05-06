«Курганмашзавод» устроил праздник для ветеранов в честь Дня Победы. Фото

07 мая 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Ветеранам труда провели праздник на полигоне «Курганмашзавода» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводском полигоне «Курганмашзавода» прошла патриотическая акция под девизом «Единство — в памяти, сила — в подвигах!» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. На мероприятии собрались труженики тыла, ветераны, заводчане и их дети, а также студенты промышленного техникума. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Уважаемые ветераны, вы для нас пример патриотизма, верности родному заводу. Это вы перенимали трудовую эстафету у фронтовиков, построивших завод в послевоенное время. Вы воспитали достойную смену, которая сегодня работает на производстве», — обратился к ветеранам генеральный директор КМЗ, председатель регионального отделения «СоюзМаш России» Игорь Гиске. В рамках патриотической акции бойцами Росгвардии была организована выставка техники и вооружения. Союз молодежи устроили яркий флешмоб, посвященный героизму воинов-победителей. Студенты-кадеты совершили марш-бросок, а дети заводчан писали письма солдатам в зону СВО. Также на полигоне провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей и катания на вездеходе ТМ-140. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводском полигоне «Курганмашзавода» прошла патриотическая акция под девизом «Единство — в памяти, сила — в подвигах!» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. На мероприятии собрались труженики тыла, ветераны, заводчане и их дети, а также студенты промышленного техникума. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Уважаемые ветераны, вы для нас пример патриотизма, верности родному заводу. Это вы перенимали трудовую эстафету у фронтовиков, построивших завод в послевоенное время. Вы воспитали достойную смену, которая сегодня работает на производстве», — обратился к ветеранам генеральный директор КМЗ, председатель регионального отделения «СоюзМаш России» Игорь Гиске. В рамках патриотической акции бойцами Росгвардии была организована выставка техники и вооружения. Союз молодежи устроили яркий флешмоб, посвященный героизму воинов-победителей. Студенты-кадеты совершили марш-бросок, а дети заводчан писали письма солдатам в зону СВО. Также на полигоне провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей и катания на вездеходе ТМ-140.