06 мая 2025

«Курганмашзавод» устроил праздник для ветеранов в честь Дня Победы. Фото

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День Победы. Курган, флаг россии
Ветеранам труда провели праздник на полигоне «Курганмашзавода» Фото:

На заводском полигоне «Курганмашзавода» прошла патриотическая акция под девизом «Единство — в памяти, сила — в подвигах!» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. На мероприятии собрались труженики тыла, ветераны, заводчане и их дети, а также студенты промышленного техникума. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Уважаемые ветераны, вы для нас пример патриотизма, верности родному заводу. Это вы перенимали трудовую эстафету у фронтовиков, построивших завод в послевоенное время. Вы воспитали достойную смену, которая сегодня работает на производстве», — обратился к ветеранам генеральный директор КМЗ, председатель регионального отделения «СоюзМаш России» Игорь Гиске.

В рамках патриотической акции бойцами Росгвардии была организована выставка техники и вооружения. Союз молодежи устроили яркий флешмоб, посвященный героизму воинов-победителей. Студенты-кадеты совершили марш-бросок, а дети заводчан писали письма солдатам в зону СВО. Также на полигоне провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей и катания на вездеходе ТМ-140.

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На заводском полигоне «Курганмашзавода» прошла патриотическая акция под девизом «Единство — в памяти, сила — в подвигах!» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. На мероприятии собрались труженики тыла, ветераны, заводчане и их дети, а также студенты промышленного техникума. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Уважаемые ветераны, вы для нас пример патриотизма, верности родному заводу. Это вы перенимали трудовую эстафету у фронтовиков, построивших завод в послевоенное время. Вы воспитали достойную смену, которая сегодня работает на производстве», — обратился к ветеранам генеральный директор КМЗ, председатель регионального отделения «СоюзМаш России» Игорь Гиске. В рамках патриотической акции бойцами Росгвардии была организована выставка техники и вооружения. Союз молодежи устроили яркий флешмоб, посвященный героизму воинов-победителей. Студенты-кадеты совершили марш-бросок, а дети заводчан писали письма солдатам в зону СВО. Также на полигоне провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей и катания на вездеходе ТМ-140.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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