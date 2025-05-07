Где, когда и во сколько смотреть Парад Победы в Тюмени

Парад Победы в Тюмени начнется 9 мая в 10:00
Парад Победы в Тюмени начнется 9 мая в 10:00. Торжественное прохождение войск можно будет увидеть в районе Центральной площади города.
Зрители смогут увидеть не только парад техники и марш курсантов ТВВИКУ, но и конную колонну, участники которой будут одеты в форму времен Гражданской войны. Сразу после завершения Парада Победы в центре Тюмени пройдет шествие «Бессмертного полка», которое завершится в 12:00.
Ранее URA.RU писало о том, что 9 мая в Тюмени будет пасмурная погода. Также ожидаются порывы ветра со скоростью до 10 м/с.
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