Где, когда и во сколько смотреть Парад Победы в Тюмени

Тюменский Парад Победы начнется 9 мая в 10:00 на улице Республики
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Парад Победы в Тюмени начнется 9 мая в 10:00
Парад Победы в Тюмени начнется 9 мая в 10:00 Фото:

Парад Победы в Тюмени начнется 9 мая в 10:00. Торжественное прохождение войск можно будет увидеть в районе Центральной площади города.

Зрители смогут увидеть не только парад техники и марш курсантов ТВВИКУ, но и конную колонну, участники которой будут одеты в форму времен Гражданской войны. Сразу после завершения Парада Победы в центре Тюмени пройдет шествие «Бессмертного полка», которое завершится в 12:00.

Ранее URA.RU писало о том, что 9 мая в Тюмени будет пасмурная погода. Также ожидаются порывы ветра со скоростью до 10 м/с.

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Парад Победы в Тюмени начнется 9 мая в 10:00. Торжественное прохождение войск можно будет увидеть в районе Центральной площади города. Зрители смогут увидеть не только парад техники и марш курсантов ТВВИКУ, но и конную колонну, участники которой будут одеты в форму времен Гражданской войны. Сразу после завершения Парада Победы в центре Тюмени пройдет шествие «Бессмертного полка», которое завершится в 12:00. Ранее URA.RU писало о том, что 9 мая в Тюмени будет пасмурная погода. Также ожидаются порывы ветра со скоростью до 10 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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