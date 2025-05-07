«Начинается паника»: тюменский блогер описала ситуацию в московском аэропорту

Тюменский блогер, застрявшая в Москве, рассказала об обстановке в аэропорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы из Москвы задержаны из-за атаки БПЛА
Рейсы из Москвы задержаны из-за атаки БПЛА Фото:

Тюменский блогер Мира, которая застряла в московском аэропорту из-за атаки БПЛА, описала ситуацию в зале ожидания словами «нарастающая паника». Настроение пассажиров она обрисовала в своем telegram-блоге.

«Начинается паника. Обстановка накаляется. Все зарядные устройства или пусты, или разобраны, зарядить телефон негде», — пишет блогер.

Из сообщений в ее канале понятно, что вылететь из Москвы в Тюмень девушка должна была еще 6 мая, однако рейсы были отложены из-за массированной атаки БПЛА на транспортные узлы России. В последних сообщениях Мира пишет, что им предоставили купоны на питание, а рейс в очередной раз отложили.

На данный момент неизвестно, удалось ли блогеру покинуть Москву. На вопросы URA.RU девушка пока не ответила. Ограничения полетов в Москве введены из-за атаки БПЛА, которую совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 6 на 7 мая.

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Тюменский блогер Мира, которая застряла в московском аэропорту из-за атаки БПЛА, описала ситуацию в зале ожидания словами «нарастающая паника». Настроение пассажиров она обрисовала в своем telegram-блоге. «Начинается паника. Обстановка накаляется. Все зарядные устройства или пусты, или разобраны, зарядить телефон негде», — пишет блогер. Из сообщений в ее канале понятно, что вылететь из Москвы в Тюмень девушка должна была еще 6 мая, однако рейсы были отложены из-за массированной атаки БПЛА на транспортные узлы России. В последних сообщениях Мира пишет, что им предоставили купоны на питание, а рейс в очередной раз отложили. На данный момент неизвестно, удалось ли блогеру покинуть Москву. На вопросы URA.RU девушка пока не ответила. Ограничения полетов в Москве введены из-за атаки БПЛА, которую совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 6 на 7 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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