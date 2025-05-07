«Начинается паника»: тюменский блогер описала ситуацию в московском аэропорту

Тюменский блогер Мира, которая застряла в московском аэропорту из-за атаки БПЛА, описала ситуацию в зале ожидания словами «нарастающая паника». Настроение пассажиров она обрисовала в своем telegram-блоге.
«Начинается паника. Обстановка накаляется. Все зарядные устройства или пусты, или разобраны, зарядить телефон негде», — пишет блогер.
Из сообщений в ее канале понятно, что вылететь из Москвы в Тюмень девушка должна была еще 6 мая, однако рейсы были отложены из-за массированной атаки БПЛА на транспортные узлы России. В последних сообщениях Мира пишет, что им предоставили купоны на питание, а рейс в очередной раз отложили.
На данный момент неизвестно, удалось ли блогеру покинуть Москву. На вопросы URA.RU девушка пока не ответила. Ограничения полетов в Москве введены из-за атаки БПЛА, которую совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 6 на 7 мая.
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