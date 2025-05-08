С улиц Тюмени пропали электросамокаты

Ограничения на поездки связаны с празднованием дня Великой Победы
С тюменских улиц пропали электросамокаты. Меры связаны с ограничениями, которые вводят в городе в связи с празднованием дня Великой Победы, пояснили URA.RU в сервисе проката «ЮРЕНТ».
«В вашем городе готовятся к Дню Победы. Данные действия временные и 10 числа работа самокатов возобновится», — сообщили журналисту агентства в службе поддержки оператора.
Сервис «ВУШ» пока ситуацию не прокомментировал. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени введут новые ограничения для средств индивидуальной мобильности.
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