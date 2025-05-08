С улиц Тюмени пропали электросамокаты

В Тюмени в связи с днем Победы с улиц убрали электросамокаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения на поездки связаны с празднованием дня Великой Победы
Ограничения на поездки связаны с празднованием дня Великой Победы Фото:

С тюменских улиц пропали электросамокаты. Меры связаны с ограничениями, которые вводят в городе в связи с празднованием дня Великой Победы, пояснили URA.RU в сервисе проката «ЮРЕНТ».

«В вашем городе готовятся к Дню Победы. Данные действия временные и 10 числа работа самокатов возобновится», — сообщили журналисту агентства в службе поддержки оператора.

Сервис «ВУШ» пока ситуацию не прокомментировал. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени введут новые ограничения для средств индивидуальной мобильности.

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С тюменских улиц пропали электросамокаты. Меры связаны с ограничениями, которые вводят в городе в связи с празднованием дня Великой Победы, пояснили URA.RU в сервисе проката «ЮРЕНТ». «В вашем городе готовятся к Дню Победы. Данные действия временные и 10 числа работа самокатов возобновится», — сообщили журналисту агентства в службе поддержки оператора. Сервис «ВУШ» пока ситуацию не прокомментировал. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени введут новые ограничения для средств индивидуальной мобильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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