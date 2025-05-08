08 мая 2025

В Тюменской области состоялся водный парад «Бессмертного полка». Видео

В Нижнетавдинском районе состоялся водный парад «Бессмертного полка»
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На Тавде прошел водный парад Бессмертного полка
На Тавде прошел водный парад Бессмертного полка Фото:

В Нижнетавдинском районе Тюменской области впервые состоялся водный парад в рамках акции «Бессмертный полк». По реке Тавде проследовали экипажи на катерах и моторных лодках с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в telegram-канале «Нижняя Тавда сегодня».

«Сегодня впервые на Тавде состоялся водный парад Бессмертного полка, собравший дюжину экипажей. Энтузиасты на катерах и моторных лодках прошлись по главной артерии Нижнетавдинского района с портретами своих дедов и прадедов», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени в 10:00 состоится торжественное шествие «Бессмертного полка», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это будет уже 15-й, юбилейный год проведения патриотической акции в городе.

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В Нижнетавдинском районе Тюменской области впервые состоялся водный парад в рамках акции «Бессмертный полк». По реке Тавде проследовали экипажи на катерах и моторных лодках с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в telegram-канале «Нижняя Тавда сегодня». «Сегодня впервые на Тавде состоялся водный парад Бессмертного полка, собравший дюжину экипажей. Энтузиасты на катерах и моторных лодках прошлись по главной артерии Нижнетавдинского района с портретами своих дедов и прадедов», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени в 10:00 состоится торжественное шествие «Бессмертного полка», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это будет уже 15-й, юбилейный год проведения патриотической акции в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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