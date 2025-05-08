В Нижнетавдинском районе Тюменской области впервые состоялся водный парад в рамках акции «Бессмертный полк». По реке Тавде проследовали экипажи на катерах и моторных лодках с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в telegram-канале «Нижняя Тавда сегодня».
«Сегодня впервые на Тавде состоялся водный парад Бессмертного полка, собравший дюжину экипажей. Энтузиасты на катерах и моторных лодках прошлись по главной артерии Нижнетавдинского района с портретами своих дедов и прадедов», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени в 10:00 состоится торжественное шествие «Бессмертного полка», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это будет уже 15-й, юбилейный год проведения патриотической акции в городе.
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