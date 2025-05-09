Содержание губернатора обошлось Тюменской области почти в 27 миллионов рублей

За 2024 год из бюджета Тюменской области на содержание губернатора Александра Моора было израсходовано 26 миллионов 795 тысяч рублей. Такая информация опубликована на сайте облдумы.
«Расходы бюджета Тюменской области. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ: план — 26 миллионов 795 тысяч рублей, исполнено —26 миллионов 795 тысяч рублей. Процент исполнения — 100», — написано в документе об исполнении регионального бюджета за 2024 год.
При этом, изначально расход на содержание должен был составлять 26,5 миллиона рублей, однако был увеличен до 26,8 миллиона. В эту сумм включены зарплата Моора, командировочные, НДФЛ а взносы по страховке.
В следующие три года тюменские власти планируют тратить на обеспечение деятельности губернатора Александра Моора по 26,4 млн рублей ежегодно, в то время как в 2023 году эта сумма составляла 22,3 млн.
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