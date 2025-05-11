В двух ямальских городах подешевел бензин и дизельное топливо

Дизельное топливо и бензин подешевели в Салехарде и Надыме (ЯНАО). Об этом сообщили в Агентстве нефтегазовой информации.
«В Надыме АИ-95 подешевел на 2,30 рубля до 54,50 за литр, стоимость АИ-92 снизилась на 3,80 рубля до 51,95 за литр. В Салехарде АИ-95 снизился в цене на 1,1 рубля — до 52,85 за литр, а АИ-92 подешевел на 0,60 копеек до 52,85 рубля за литр», — говорится в данных мониторинга на сайте агентства.
Дизельное топливо в Надыме подешевело на 70 копеек до 84,90 за один литр. В Салехарде «дизель» упал в цене сразу на 4,60 рубля и стал стоить 83,85 рубля.
Ранее в ЯНАО фиксировалось повышение цен на топливо. Рост составил до одного процента за АИ-95 и дизельное топливо.
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