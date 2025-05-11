11 мая 2025

В двух ямальских городах подешевел бензин и дизельное топливо

В Салехарде и Надыме снизились цены на бензин и дизельное топливо
© Служба новостей «URA.RU»
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Топливо подешевело в Салехарде и Надыме (архивное фото)
Топливо подешевело в Салехарде и Надыме (архивное фото) Фото:

Дизельное топливо и бензин подешевели в Салехарде и Надыме (ЯНАО). Об этом сообщили в Агентстве нефтегазовой информации.

«В Надыме АИ-95 подешевел на 2,30 рубля до 54,50 за литр, стоимость АИ-92 снизилась на 3,80 рубля до 51,95 за литр. В Салехарде АИ-95 снизился в цене на 1,1 рубля — до 52,85 за литр, а АИ-92 подешевел на 0,60 копеек до 52,85 рубля за литр», — говорится в данных мониторинга на сайте агентства.

Дизельное топливо в Надыме подешевело на 70 копеек до 84,90 за один литр. В Салехарде «дизель» упал в цене сразу на 4,60 рубля и стал стоить 83,85 рубля.

Ранее в ЯНАО фиксировалось повышение цен на топливо. Рост составил до одного процента за АИ-95 и дизельное топливо.

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Дизельное топливо и бензин подешевели в Салехарде и Надыме (ЯНАО). Об этом сообщили в Агентстве нефтегазовой информации. «В Надыме АИ-95 подешевел на 2,30 рубля до 54,50 за литр, стоимость АИ-92 снизилась на 3,80 рубля до 51,95 за литр. В Салехарде АИ-95 снизился в цене на 1,1 рубля — до 52,85 за литр, а АИ-92 подешевел на 0,60 копеек до 52,85 рубля за литр», — говорится в данных мониторинга на сайте агентства. Дизельное топливо в Надыме подешевело на 70 копеек до 84,90 за один литр. В Салехарде «дизель» упал в цене сразу на 4,60 рубля и стал стоить 83,85 рубля. Ранее в ЯНАО фиксировалось повышение цен на топливо. Рост составил до одного процента за АИ-95 и дизельное топливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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