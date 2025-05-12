12 мая 2025

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьницы в Перми

Бастрыкин проконтролирует расследование дела об избиении школьницы в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) Фото:

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад. Речь идет о ходе расследования инцидента, связанного с избиением несовершеннолетней в Перми.

«Согласно сообщениям в средствах массовой информации и в социальных сетях, 12 мая 2025 года в Орджоникидзевском районе Перми двое подростков в ходе конфликта причинили телесные повреждения 13-летней девочке. При этом фиксируя свои действия на видео», — сообщает telegram-канал «Следком». 

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Председатель ведомства поручил руководителю регионального следкома Денису Головкину представить подробный отчет о ходе следственных мероприятий.

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Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад. Речь идет о ходе расследования инцидента, связанного с избиением несовершеннолетней в Перми. «Согласно сообщениям в средствах массовой информации и в социальных сетях, 12 мая 2025 года в Орджоникидзевском районе Перми двое подростков в ходе конфликта причинили телесные повреждения 13-летней девочке. При этом фиксируя свои действия на видео», — сообщает telegram-канал «Следком».  По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Председатель ведомства поручил руководителю регионального следкома Денису Головкину представить подробный отчет о ходе следственных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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