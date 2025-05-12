Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьницы в Перми

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад. Речь идет о ходе расследования инцидента, связанного с избиением несовершеннолетней в Перми.
«Согласно сообщениям в средствах массовой информации и в социальных сетях, 12 мая 2025 года в Орджоникидзевском районе Перми двое подростков в ходе конфликта причинили телесные повреждения 13-летней девочке. При этом фиксируя свои действия на видео», — сообщает telegram-канал «Следком».
По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Председатель ведомства поручил руководителю регионального следкома Денису Головкину представить подробный отчет о ходе следственных мероприятий.
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