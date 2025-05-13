За проезд в тюменских автобусах можно будет заплатить по QR-коду

Жители Тюмени смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода. Новая система оплаты будет внедрена на одном из городских маршрутов уже во второй половине мая, рассказал генеральный директор АО «Тюменская транспортная система» Алексей Раков.
«Во второй половине мая мы планируем запустить работу платежных табличек на 43-м маршруте. Речь идет о запуске пилотного проекта, который позволит пассажирам воспользоваться системой быстрых платежей через QR-коды во время поездок по городу.», — сообщил Раков изданию «МегаТюмень»
Таблички с QR-кодами для оплаты поездок будут размещены внутри транспортных средств: на стеклах дверей, возле накопительных площадок, а также на стенке кабины водителя. Количество платежных табличек зависит от числа дверей. Для автобусов с одной или двумя дверями будет установлено минимум две таблички, а для транспорта с тремя и четырьмя дверями — не менее трех и четырех соответственно.
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