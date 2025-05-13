13 мая 2025

Ледоход на Оби стремительно приближается к Салехарду

Ледоход в ЯНАО прошел за сутки 70 километров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледоход в ЯНАО прошел поселок Горки
Ледоход в ЯНАО прошел поселок Горки Фото:

Ледоход в ЯНАО за сутки прошел 68 километров. Его голова 14 мая находится в районе Горок, сообщает единая дежурная диспетчерская служба Шурышкарского района.

«На реке Обь голова ледохода находится в районе населенного пункта Горки. Динамика за сутки 68 километров», — сообщает ЕДДС Шурышкарского района.

На реке Малая Обь голова ледохода прошла Азовы. За сутки пройдено 46 километров.

Начало ледохода в Салехарде прогнозировалось 24 мая, но при сохранении данной динамики ледоход может начаться раньше. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ледоход в ЯНАО за сутки прошел 68 километров. Его голова 14 мая находится в районе Горок, сообщает единая дежурная диспетчерская служба Шурышкарского района. «На реке Обь голова ледохода находится в районе населенного пункта Горки. Динамика за сутки 68 километров», — сообщает ЕДДС Шурышкарского района. На реке Малая Обь голова ледохода прошла Азовы. За сутки пройдено 46 километров. Начало ледохода в Салехарде прогнозировалось 24 мая, но при сохранении данной динамики ледоход может начаться раньше. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...