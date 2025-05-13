Ледоход на Оби стремительно приближается к Салехарду

Ледоход в ЯНАО прошел поселок Горки
Ледоход в ЯНАО за сутки прошел 68 километров. Его голова 14 мая находится в районе Горок, сообщает единая дежурная диспетчерская служба Шурышкарского района.
«На реке Обь голова ледохода находится в районе населенного пункта Горки. Динамика за сутки 68 километров», — сообщает ЕДДС Шурышкарского района.
На реке Малая Обь голова ледохода прошла Азовы. За сутки пройдено 46 километров.
Начало ледохода в Салехарде прогнозировалось 24 мая, но при сохранении данной динамики ледоход может начаться раньше.
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