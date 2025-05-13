Ночью по ул. Муравленко в заречной части Тюмени проехала колонна подержанных ВАЗов с проблесковыми маячками. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Что это было? Ул. Муравленко», — поинтересовался анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео.
В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение участников ночного автопробега. Тюменцы предположили, что в ближайшее время в социальных сетях появятся другие видеоролики — с извинениями водителей.
Согласно ст. 12.4. КоАП РФ, размер штрафов за нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов достигает 500 000 рублей. В пресс-службе ГАИ по Тюменской области агентству сообщили, что проверка по факту инцидента уже ведется.
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