13 мая 2025

В Тюмени замечены хулиганы на машинах с мигалками. Видео

В Тюмени владельцы подержанных ВАЗов незаконно ставят на машины мигалки
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы незаконно ставят на свои машины проблесковые маячки
Тюменцы незаконно ставят на свои машины проблесковые маячки Фото:

Ночью по ул. Муравленко в заречной части Тюмени проехала колонна подержанных ВАЗов с проблесковыми маячками. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Что это было? Ул. Муравленко», — поинтересовался анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео. 

В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение участников ночного автопробега. Тюменцы предположили, что в ближайшее время в социальных сетях появятся другие видеоролики — с извинениями водителей.

Согласно ст. 12.4. КоАП РФ, размер штрафов за нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов достигает 500 000 рублей. В пресс-службе ГАИ по Тюменской области агентству сообщили, что проверка по факту инцидента уже ведется.

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Ночью по ул. Муравленко в заречной части Тюмени проехала колонна подержанных ВАЗов с проблесковыми маячками. Об этом местные жители сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Что это было? Ул. Муравленко», — поинтересовался анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео.  В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение участников ночного автопробега. Тюменцы предположили, что в ближайшее время в социальных сетях появятся другие видеоролики — с извинениями водителей. Согласно ст. 12.4. КоАП РФ, размер штрафов за нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов достигает 500 000 рублей. В пресс-службе ГАИ по Тюменской области агентству сообщили, что проверка по факту инцидента уже ведется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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