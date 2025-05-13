13 мая 2025

Главную трассу перекроют в ЯНАО

Движение на трассе Сургут — Салехард ограничат в районе Пурпе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителей просят учесть ограничения
Водителей просят учесть ограничения Фото:

Ремонтные работы на трассе Сургут — Салехард будут вести дорожные строители. Движение будет ограничено на участке путепровода над железной дорогой в районе поселка Пурпе (ЯНАО). Об этом сообщает окружной депаратамент транспорта. 

«Сегодня, с 21:00 до 01:00 часов, в связи с проведением ремонтных работ на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут — Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) будут производиться кратковременные перекрытия движения», — сообщает ведомство в Telegram. 

Перекрытия будут кратковременными: согласно официальной информации, интервал между ограничениями движения составит 40 минут. Это значит, что транспортные средства смогут проходить через участок в течение коротких промежутков времени между перекрытиями. Водителям рекомендуется учитывать этот график при планировании поездок.

На автодороге Надым — Салехард тоже идет капитальный ремонт на участке с 1015 по 1020 километр. Госавтоинспекция организовала реверсивное движение. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ремонтные работы на трассе Сургут — Салехард будут вести дорожные строители. Движение будет ограничено на участке путепровода над железной дорогой в районе поселка Пурпе (ЯНАО). Об этом сообщает окружной депаратамент транспорта.  «Сегодня, с 21:00 до 01:00 часов, в связи с проведением ремонтных работ на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут — Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) будут производиться кратковременные перекрытия движения», — сообщает ведомство в Telegram.  Перекрытия будут кратковременными: согласно официальной информации, интервал между ограничениями движения составит 40 минут. Это значит, что транспортные средства смогут проходить через участок в течение коротких промежутков времени между перекрытиями. Водителям рекомендуется учитывать этот график при планировании поездок. На автодороге Надым — Салехард тоже идет капитальный ремонт на участке с 1015 по 1020 километр. Госавтоинспекция организовала реверсивное движение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...