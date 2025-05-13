Главную трассу перекроют в ЯНАО

Ремонтные работы на трассе Сургут — Салехард будут вести дорожные строители. Движение будет ограничено на участке путепровода над железной дорогой в районе поселка Пурпе (ЯНАО). Об этом сообщает окружной депаратамент транспорта.
«Сегодня, с 21:00 до 01:00 часов, в связи с проведением ремонтных работ на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут — Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) будут производиться кратковременные перекрытия движения», — сообщает ведомство в Telegram.
Перекрытия будут кратковременными: согласно официальной информации, интервал между ограничениями движения составит 40 минут. Это значит, что транспортные средства смогут проходить через участок в течение коротких промежутков времени между перекрытиями. Водителям рекомендуется учитывать этот график при планировании поездок.
На автодороге Надым — Салехард тоже идет капитальный ремонт на участке с 1015 по 1020 километр. Госавтоинспекция организовала реверсивное движение.
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