15 мая 2025

На свердловской трассе произошла смертельная авария грузовика с легковушкой. Фото

На уральской дороге в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте Фото:

На 13 км автодороги «Обход с. Покровское» Артемовского района Свердловской области утром 16 мая столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате водитель легковушки погиб, а водителя грузовика зажало в кабине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем с прицепом", — рассказали в ГИБДД. На данный момент медики пытаются высвободить водителя грузовика и оказать ему медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, которые регулируют движение и обеспечивают безопасность дорожного движения на участке. Кроме того, органами внутренних дел назначено проведение расследования обстоятельств случившегося.

Водителя грузовика зажало в кабине
Водителя грузовика зажало в кабине
Фото:

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На 13 км автодороги «Обход с. Покровское» Артемовского района Свердловской области утром 16 мая столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате водитель легковушки погиб, а водителя грузовика зажало в кабине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем с прицепом", — рассказали в ГИБДД. На данный момент медики пытаются высвободить водителя грузовика и оказать ему медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, которые регулируют движение и обеспечивают безопасность дорожного движения на участке. Кроме того, органами внутренних дел назначено проведение расследования обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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