На 13 км автодороги «Обход с. Покровское» Артемовского района Свердловской области утром 16 мая столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате водитель легковушки погиб, а водителя грузовика зажало в кабине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела ГИБДД.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем с прицепом", — рассказали в ГИБДД. На данный момент медики пытаются высвободить водителя грузовика и оказать ему медицинскую помощь.
На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, которые регулируют движение и обеспечивают безопасность дорожного движения на участке. Кроме того, органами внутренних дел назначено проведение расследования обстоятельств случившегося.
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