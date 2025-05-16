Расстрелявший сослуживцев тюменец Шамсутдинов больше не пытается попасть на СВО

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За расстрел сослуживцев Рамиль Шамсутдинов получил 24,5 года колонии строгого режима
За расстрел сослуживцев Рамиль Шамсутдинов получил 24,5 года колонии строгого режима Фото:

Отбывающий наказание в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в 2019 году, перестал обращаться в Минобороны РФ для заключения контракта. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что осужденный пять раз пытался уйти из колонии на СВО, но каждый раз получал отказ.

«В этом году Рамиль Шамсутдинов не пытался подписать контракт. Спокойно отбывает срок», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В январе отец бывшего срочника Салим Шамсутдинов рассказала URA.RU, что его сын Рамиль пять раз пытался подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы попасть из колонии в зону проведения СВО. В том числе, в составе ЧВК. Однако ему в этом было отказано.

В пресс-службу Военного комиссариата Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов во время прохождения срочной службы устроил массовый расстрел в воинской части под Читой. Жертвами тюменца стали десять человек. Выжить смогли только двое. Свой поступок стрелок объяснил издевательствами и дедовщиной в военной части. В январе 2021 года Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

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Отбывающий наказание в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в 2019 году, перестал обращаться в Минобороны РФ для заключения контракта. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что осужденный пять раз пытался уйти из колонии на СВО, но каждый раз получал отказ. «В этом году Рамиль Шамсутдинов не пытался подписать контракт. Спокойно отбывает срок», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В январе отец бывшего срочника Салим Шамсутдинов рассказала URA.RU, что его сын Рамиль пять раз пытался подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы попасть из колонии в зону проведения СВО. В том числе, в составе ЧВК. Однако ему в этом было отказано. В пресс-службу Военного комиссариата Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов во время прохождения срочной службы устроил массовый расстрел в воинской части под Читой. Жертвами тюменца стали десять человек. Выжить смогли только двое. Свой поступок стрелок объяснил издевательствами и дедовщиной в военной части. В январе 2021 года Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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